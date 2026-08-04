بعد إنهاء النصف الأول من الموسم ضمن مراكز النقاط لثلاث مرات متتالية، أظهرت آودي أنها تمتلك الإمكانات للمنافسة على مراكز المقدمة في وسط الترتيب إلى جانب ألبين وريسينغ بولز.

وعلى الرغم من تأخرها قليلًا عن منافسيها من ناحية قوة وحدة الطاقة، ومعاناتها من مشاكل تشغيلية مثل مشاكل الانطلاق، أنهى الفريق النصف الأول من الموسم في المركز الثامن.

حيث صرّح المدير السابق لفريق فيراري، ماتيا بينوتو، في مقابلة حصرية مع بلانيت إف1، إن الشعور الأكبر الذي انتابه مع بداية الموسم كان "الارتياح".

وأضاف: "عندما تدخل حقبة جديدة من اللوائح مع فريق بُني من الصفر، فمن الصعب أن تعرف ما الذي ستواجهه".

وأكمل: "بصراحة، كان موقعنا الحالي بمثابة مفاجأة لنا ومصدر ارتياح كبير في الوقت ذاته".

وأردف: "في الفورمولا 1، من السهل جدًا أن ترتكب الأخطاء، كما رأينا من بعض الفرق".

وتابع: "لو بدأنا بمفهوم خاطئ، لكانت الطاقة والميزانية التي كنا سننفقها لحل تلك المشاكل قد شكلت عبئًا هائلًا على الفريق".

واسترسل: "من الرائع أن نتأكد أن الديناميكيات الأساسية للسيارة صحيحة، ويمكننا الآن بناء المستقبل انطلاقًا من ذلك".

ماتيا بينوتو، آودي الصورة من قبل: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

وأكد بينوتو أنهم كانوا على دراية بنقاط الضعف المتعلقة بوحدة الطاقة، لكنه شدد على أن ذلك يُعد أمرًا طبيعيًا للغاية بالنسبة إلى فريق يبدأ مشروعه من الصفر.

حيث قال: "عندما انضممت إلى المشروع قبل عامين، رأيت أن جانب وحدة الطاقة كان متأخرًا قليلًا عن الجدول الزمني".

وأكمل: "لكن تقنيات المحركات والخبرة اللازمة لها تحتاج إلى وقت. نحن نبني هذه المنظومة من الصفر، بالاعتماد على قدراتنا الخاصة، من دون شراء معرفة جاهزة من الخارج".

وأردف: "لو أردنا قياس الفارق بيننا وبين فرق الصف الأول، فسنجد فوارق هائلة في مجالات مثل حجم الفريق، والبنية التحتية، والمنشآت، وأجهزة المحاكاة. إنها عملية تحول كاملة للشركة".

غابريل بورتوليتو، أودي وماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لفريق أودي الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

وذكّر بينوتو بأن الجدول الزمني الذي وضعه الفريق للمنافسة على اللقب واضح، وأن عليهم العمل بصبر.

ليتابع: "لقد حددنا عام 2030 كهدف لنا. هدفنا هو أن نكون في دائرة المنافسة على البطولة في عام 2030".

وأضاف: "قد يبدو ذلك مستقبلًا بعيدًا، لكن عندما تنظر إلى حجم العمل الذي يتعين علينا إنجازه، تدرك مدى سرعة مرور الوقت. كل ما نحتاج إليه هو الوقت".

واستكمل: "نحن ننفذ حاليًا حجمًا هائلًا من العمل داخل المصنع لا يراه المشجعون أو وسائل الإعلام. وأنا واثق من أننا الفريق الأكثر عملًا واجتهادًا على شبكة الانطلاق، لكن ذلك لا ينعكس دائمًا على أداء السيارة خلال جولات السباقات".

نيكو هلكنبرغ، أودي الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

واختتم: "نحن بحاجة إلى التحلي بالصبر وإدارة التوقعات بالشكل الصحيح".

كما أشار الإيطالي أن التكامل بين مصنعي هينفيل ونويبورغ يسير بصورة رائعة، مضيفًا أنه بعد مسيرة استمرت 27 عامًا مع فيراري، وجد عائلة جديدة مع مشروع آودي، وأنه يستمتع بهذه التجربة كثيرًا رغم التحديات الحالية.