المميزات الأساسية لتصميم سيارة ألفا تاوري "آي.تي.03"

في الوقت الذي اختارت فيه ألفا تاوري السير على نهج فريق هاس والكشف فقط عن بعض الصور الرقمية، فإنّ ما يمكن رؤيته يشير بالفعل إلى أنّ سيارة الحظيرة الإيطالية الجديدة "آي.تي.03" تتمتع ببعض التفرد في تصميمها وذلك بسبب وجود للعديد من العناصر المميزة عليها.

يتفاعل الأنف والجناح الأمامي في المقام الأول بطريقة مختلفة تمامًا عن تصاميم سيارتي أستون مارتن "آي.ام.آر.22" ومكلارين "ام.سي.ال.36".

يمتد الأنف على سيارة ألفا تاوري للأمام أكثر فوق مجموعة الجناح الأمامي حيث تم ربطه بالعناصر الأربعة ويصل جزئه المنخفض بالوقت ذاته إلى الخط السفلي للجناح الأمامي.

لا يُظهر التصميم العام للجناح الأمامي الكثير من التفاصيل المتوقع رؤيتها بالمقارنة مع الإصدارات الأخرى التي تم الكشف عنها حتى الآن مما يعني رؤية تصميم مختلف قليلاً في التجارب الشتوية.

سيارة ألفا تاوري اي.تي03 تصوير: ألفا تاوري

وعلى الرغم من اعتماد فريق مكلارين لجهاز تعليق أمامي يعمل بذراع السحب وآخر خلفي يعمل بذراع الدفع فإنّ ألفا تاوري قد احتفظت بتصميم ذراع الدفع على جهاز التعليق الأمامي وبتصميم ذراع السحب على جهاز التعليق الخلفي.

تُعد الأقسام الجانبيّة إحدى أبزر المناطق في السيارات الجديدة التي سنرى فيها اختلافات ومقاربات تصميمية مغايرة حيث يتشابه الشكل العام لـ "آي.تي.03" مع تصميم سيارة أستون مارتن.

يتميّز القسم الجانبي في السيارتين بمداخل تبريد مربعة الشكل وقطع مرتفع بشكل كبير والذي يغلف بدوره المشعات والمبردات الهوائيّة والإلكترونيات بداخله. يؤدي هذا القطع المرتفع دورًا هامًا في السماح بمرور التدفقات الهوائيّة أسفل وحول القسم الجانبي تمامًا مثل تصميم سيارة أستون مارتن "آي.ام.آر.2"2.

سيارة ألفا تاوري اي.تي03 تصوير: ألفا تاوري

وبينما أعادت أستون مارتن إحياء تصميم فتحات التبريد الموجودة أعلى القسم الجانبي للسيارة، رفضت ألفا تاوري هذه الفكرة حيث تتناقص الأقسام الجانبيّة على "آي.تي.03" وتمتد إلى أسفل الأرضيّة عوضًا عن ذلك.

سيؤدي هذا الأمر إلى توجيه التدفق الهوائي إلى منطقة عنق الزجاجة في خلفيّة السيارة بالتوازي مع وضع منفذ التبريد الرئيسي أعلاه وذلك للمساعدة في تحديد مسار واتجاه التيارات الهوائيّة العابرة في تلك المنطقة بالإضافة إلى تشتيت الحرارة الناتجة عن الأجزاء الداخلية للسيارة فوق الجناح السفلي الخلفي ذو العناصر المزدوجة.

يرجع استخدام منفذ التبريد المرتفع جزئيًا إلى الطريقة التي يقوم بها الفريق بتوضيب المزيد من مشعات ومبردات وحدة الطاقة على الخط المركزي للسيارة حيث استخدمت ألفا تاوري نظام التبريد على شكل السرج للعديد من السنوات وكما هو موضح أدناه على سيارة "آي.تي.02".

سيارة ألفا تاوري اي.تي02 تصوير: جورجيو بيولا

تم وضع المحيط الخارجي لأرضيّة "آي.تي.03" أيضًا في مستوى منخفض نتيجة لتصميم الأقسام الجانبيّة على السيارة كما أنه بات محصور بين القسمين العلويين لمداخل أنفاق الأرضيّة والناشر. من المثير للاهتمام أيضًا أنّ قسم الأرضيّة أمام الإطار الخلفي ينتهي عند مسافة أقصر بكثير مما اعتدنا عليه في السنوات الماضية.

وفي خلفيّة السيارة يمكن رؤية المخرج الكبير للناشر الذي لا يزال يحتوي على مولد للدوامات الهوائيّة في الخط الشبيه بذيل القارب المتواجد عند ألفا تاوري في السنوات الأخيرة، كما تتميّز خلفية "آي.تي.03" بجناح خلفي سفلي مزدوج العناصر والذي تم تشكيله بذكاء لخلق وتر في القسم المركزي أكثر من القسم الخارجي.

سيارة ألفا تاوري اي.تي03 تصوير: ألفا تاوري