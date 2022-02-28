تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / شتاينر "يشعر ببعض الأمل" بالرغم من قلة لفات سيارة هاس في تجارب برشلونة التالي / راسل يرى في نظام التعليق النشط حلاً لمشكلة الارتدادات
فورمولا 1 / جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى أخبار عاجلة

المملكة العربيّة السعوديّة تُوضّح تغييرات حلبة جدّة لسباق 2022

وضّح مروّج جائزة المملكة العربيّة السعوديّة المزيد من التفاصيل بشأن التغييرات المزمعة على حلبة جدّة للفورمولا واحد قبل سباق الشهر المقبل.

المملكة العربيّة السعوديّة تُوضّح تغييرات حلبة جدّة لسباق 2022

استضافت حلبة كرنيش جدّة سباقها الأوّل في ديسمبر الأوّل، لكنّ العديد من السائقين عبّروا عن مخاوف على صعيد السلامة بسبب عددٍ من المنعطفات العمياء عالية السرعة على حلبة الشوارع.

وشهد سباق العام الماضي رفع العلم الأحمر في مناسبتين وعددًا من الحوادث، وستستضيف المملكة النسخة الثانية في الـ 27 من مارس ضمن الجولة الثانية من موسم 2022. وقال مارتن ويتماركر المدير التنفيذي للحدث الشهر الماضي أنّ هناك تغييرات مخطّطًا لها على الحلبة من أجل المساعدة على تحسين مستويات رؤية السائقين.

ومع بقاء شهرٍ على السباق، تمّ تقديم تحديث الآن حول أيّ المنعطفات سيتمّ تعديلها من أجل تحسين خطوط الرؤية من خلال نقل الحواجز الجانبيّة وتوسيع المسار في بعض المناطق.

وجاء في بيانٍ من مروّج السباق: "تمّ بالفعل تأكيد بعض التعديلات الطفيفة على الحلبة من أجل المساعدة على تحسين رؤية السائقين من قمرة القيادة في العديد من المنعطفات بما فيها 2، 3، 14 و21 التي سيتمّ فيها إبعاد الحواجز الجانبيّة بـ 1.5 و2 متر".

وأضاف: "بشكلٍ مماثلٍ فإنّ الحاجز الأيمن من المنعطف الـ 27 سيتمّ إبعاده بمسافة 1.5 متر. وفي جميع الأحوال ما عدا المنعطف الـ 27 فإنّ حدود المسار ستبقى على حالها".

وأكمل: "فضلًا عن ذلك فقد أُدخلت تغييرات إضافيّة على المنعطفات 4، 16، 22 و24 بعد استشارة السائقين الذين طلبوا اعتماد حاجزٍ أكثر سلاسة عند رأس المنعطف كي يتمكّنوا من الاحتكاك به بشكلٍ طفيفٍ أثناء عبورهم في حال وقع ذلك".

وأردف: "من أجل ملاءمة ذلك، سيتمّ تثبيت صفيحة فولاذيّة ستلتفّ حول الحواجز الأسمنتيّة من أجل منحها السطح السلس الذي طالبوا به لتفضيل الخطوط التي يتّبعها السائقون على المسار الكاسر للأرقام القياسيّة".

وكانت المنعطفات العمياء قد باغتت العديد من السائقين على مدار عطلة نهاية أسبوع سباق العام الماضي، خاصة خلال التجارب الحرّة والتصفيات.

إعادة الانطلاقة الثانية لجائزة المملكة العربيّة السعوديّة

إعادة الانطلاقة الثانية لجائزة المملكة العربيّة السعوديّة

المشاركات
التعليقات
شتاينر "يشعر ببعض الأمل" بالرغم من قلة لفات سيارة هاس في تجارب برشلونة
المقال السابق

شتاينر "يشعر ببعض الأمل" بالرغم من قلة لفات سيارة هاس في تجارب برشلونة
المقال التالي

راسل يرى في نظام التعليق النشط حلاً لمشكلة الارتدادات

راسل يرى في نظام التعليق النشط حلاً لمشكلة الارتدادات
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

ساينز: بوسعنا الضغط بشكل أكبر مع الإطارات الجديدة بقطر 18 إنشاً
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: بوسعنا الضغط بشكل أكبر مع الإطارات الجديدة بقطر 18 إنشاً

كيف أصبحت الارتدادات أعظم مشاكل الفورمولا واحد في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف أصبحت الارتدادات أعظم مشاكل الفورمولا واحد في 2022

تحليل: ما الذي تعلّمناه حيال سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022 في تجارب برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: ما الذي تعلّمناه حيال سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022 في تجارب برشلونة

مكلارين تحضّر برنامج تجارب فورمولا واحد للناشئين على سيارة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين تحضّر برنامج تجارب فورمولا واحد للناشئين على سيارة 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.