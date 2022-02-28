المملكة العربيّة السعوديّة تُوضّح تغييرات حلبة جدّة لسباق 2022

استضافت حلبة كرنيش جدّة سباقها الأوّل في ديسمبر الأوّل، لكنّ العديد من السائقين عبّروا عن مخاوف على صعيد السلامة بسبب عددٍ من المنعطفات العمياء عالية السرعة على حلبة الشوارع.

وشهد سباق العام الماضي رفع العلم الأحمر في مناسبتين وعددًا من الحوادث، وستستضيف المملكة النسخة الثانية في الـ 27 من مارس ضمن الجولة الثانية من موسم 2022. وقال مارتن ويتماركر المدير التنفيذي للحدث الشهر الماضي أنّ هناك تغييرات مخطّطًا لها على الحلبة من أجل المساعدة على تحسين مستويات رؤية السائقين.

ومع بقاء شهرٍ على السباق، تمّ تقديم تحديث الآن حول أيّ المنعطفات سيتمّ تعديلها من أجل تحسين خطوط الرؤية من خلال نقل الحواجز الجانبيّة وتوسيع المسار في بعض المناطق.

وجاء في بيانٍ من مروّج السباق: "تمّ بالفعل تأكيد بعض التعديلات الطفيفة على الحلبة من أجل المساعدة على تحسين رؤية السائقين من قمرة القيادة في العديد من المنعطفات بما فيها 2، 3، 14 و21 التي سيتمّ فيها إبعاد الحواجز الجانبيّة بـ 1.5 و2 متر".

وأضاف: "بشكلٍ مماثلٍ فإنّ الحاجز الأيمن من المنعطف الـ 27 سيتمّ إبعاده بمسافة 1.5 متر. وفي جميع الأحوال ما عدا المنعطف الـ 27 فإنّ حدود المسار ستبقى على حالها".

وأكمل: "فضلًا عن ذلك فقد أُدخلت تغييرات إضافيّة على المنعطفات 4، 16، 22 و24 بعد استشارة السائقين الذين طلبوا اعتماد حاجزٍ أكثر سلاسة عند رأس المنعطف كي يتمكّنوا من الاحتكاك به بشكلٍ طفيفٍ أثناء عبورهم في حال وقع ذلك".

وأردف: "من أجل ملاءمة ذلك، سيتمّ تثبيت صفيحة فولاذيّة ستلتفّ حول الحواجز الأسمنتيّة من أجل منحها السطح السلس الذي طالبوا به لتفضيل الخطوط التي يتّبعها السائقون على المسار الكاسر للأرقام القياسيّة".

وكانت المنعطفات العمياء قد باغتت العديد من السائقين على مدار عطلة نهاية أسبوع سباق العام الماضي، خاصة خلال التجارب الحرّة والتصفيات.

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