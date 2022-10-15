المملكة العربية السعودية تودّ استضافة سباقَي فورمولا واحد في المستقبل

تستضيف السعودية جائزة كبرى بالفعل على حلبة كورنيش جدة، لكن كانت الخطة في البداية أن تكون تلك حلبة مؤقتة قبل الانتهاء من حلبة القدية بالقرب من الرياض.

ومن المتوقّع حاليًا أن تكون حلبة القدية جاهزة في 2026، إذ كانت الخطة المبدئية أن تنتقل الجائزة الكبرى إلى هناك بشكل دائم.

مع ذلك، عبّر صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن اهتمامه بالإبقاء على حلبة كورنيش جدة كذلك عندما تستضيف القدية الفورمولا واحد.

وعند سؤاله عن إمكانية إقامة سباقين في المملكة العربية السعودية، قال الأمير عبد العزيز: "لن نرفض هذه الفكرة".

وأضاف: "نرى بالفعل عوائد استضافة هذه الأحداث على المملكة، ولهذا نستثمر بقدر كبير".

وتابع: "ربما يكون تركيزكم منصبًا أكثر على الرياضات، لكننا نقوم بذات الأمر في الجوانب الثقافية، الترفيهية وحتى في المعارض، والكثير من الأمور الأخرى التي ننظر لها".

وأكمل: "بمقدورنا بالتأكيد استضافة سباقين ونحن جاهزون لذلك، لكن أعتقد بأن ذلك أمرًا تجب مناقشته مع الفورمولا واحد لنرى كيف يسير الوضع. لكننا بالتأكيد نودّ ذلك".

وفي ظل الاستثمارات الكبيرة التي حصلت عليها حلبة جدة، فإن المملكة ترغب بوجود خيارات للإبقاء على عملها، إذ وفي حين لم تحصل السعودية على فرصة استضافة سباقين، فإن السبيل الآخر للمُضي قُدمًا قد يكون تبديل حلبة الجائزة الكبرى في كل عام.

حيث علّق الأمير عبد العزيز على ذلك قائلًا: "حدث ذلك في ألمانيا، بين نوربورغرينغ وهوكنهايم. وعليه قد يكون ذلك خيارًا لدينا".

وبالحديث عن مدى اختلاف وتميّز حلبة القدية الجديدة، قال الأمير عبد العزيز: "سيكون مكانًا أيقونيًا لاستضافة سباق فورمولا واحد والاختيار الأنسب للانتقال من حلبة جدة، كونها بيئة مختلفة تمامًا".

وأردف: "لذلك لن يكون لديك سباقان متشابهان في ذات المنطقة. القدية مشروع ضخم وهدفنا الانتقال إلى هناك. لكن بطولة الموتو جي بي ستكون هنالك بالتأكيد كونه لا يمكننا استضافتها في جدة".

تقديم لجائزة القدية الكبرى تصوير: جائزة القدية الكبرى