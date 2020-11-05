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المملكة العربية السعودية تعدُ "بإبهار الجميع" خلال استضافة جولة الفورمولا واحد

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المملكة العربية السعودية تعدُ "بإبهار الجميع" خلال استضافة جولة الفورمولا واحد
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كشفت المملكة العربية السعودية عن حدث رياضي تاريخي حين أكدت استضافة إحدى جولات الفورمولا واحد بدءاً من موسم 2021 المقبل.

بعد جُملةٍ من الاستضافات الرياضية التي شهدتها المملكة في الأعوام الأخيرة، مثل سباقات الفورمولا إي ورالي داكار، تم تأكيد إقامة جائزة كبرى في مدينة جدة.

وسيُقام الحدث العالمي يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مع توقعات بانتقال السباق إلى حلبة القدية عند استكمال أعمال البناء والتجهيز.

وكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة أن المحادثات لإقامة مثل هذا الحدث قد بدأت قبل عام من الآن.

حيث قال: "نرحب بالجميع ونتمنى التوفيق للإخوان في التحضير والترتيب لهذا الحدث العالمي الكبير".

وأكمل: إن شاء الله تكون هذه الاستضافة مكمّلة لحزمة الاستضافات التي تمت في السنوات السابقة، في ظل رؤية المملكة 2030 وبدعم لا محدود من قيادتنا الكريمة وسموّ ولي العهد".

وأردف: "بعض الأمور التي تخفى عن الكثيرين. أن الحديث عن استضافة الفورمولا واحد بدأ من أكثر من سنة". 

وتابع: "خضنا الكثير من النقاشات والاجتماعات مع الاتحاد السعودي ومنظمة الفورمولا واحد والاتحاد الدولي من أجل استضافة هذا الحدث العالمي".

واسترسل: "كانت المتابعة من قبل سمو ولي العهد بأدق التفاصيل بشكل شبه أسبوعي حيال جميع التطورات في هذه الفعالية".

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وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كذلك ثقته بقدرة السعودية على تقديم مستوى "مذهل" من الاستضافة، يثير إعجاب العالم أجمع.

فقال: "نتطلع إلى أفضل تقديم ممكن لهذه الفعالية، كما أبهرنا العالم في الفعاليات السابقة التي استضفناها، فإننا نعدكم بأننا سنبهر الجميع في استضافة هذه الفعالية الكبرى".

وأكمل: نتمنى أن تكون إضافة لكل ما بدأنا به في ظل أهداف  الرؤية".

وتابع: "إن شاء الله نتمنى أن نتخطى هذه الجائحة حتى السنة المقبلة - وإن كانت الأمور لم تتضح بعد لناحية الحضور الجماهيري".

وأردف: "لكننا نتطلع لإقامة حدث الفورمولا واحد في جدة بوجود الجمهور إن شاء الله كي يستمتع بها الجميع".

وأضاف: "أود التأكيد على أنه ولولا الله وحرص سمو ولي العهد لما حظينا بهذه الاستضافة".

واسترسل: "نحن اليوم فخورون بأن تكون المملكة إحدى الدول التي تستضيف الفورمولا واحد وتتواجد ضمن روزنامة البطولة. وإن شاء الله تواصل  الاستضافة في السنوات المقبلة".

واختتم: "نتطلع إلى المزيد من الأحداث العالمية الكبيرة التي ستستضيفها المملكة مستقبلاً إن شاء الله".

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الكاتب خلدون يونس

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