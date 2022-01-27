المملكة العربيّة السعوديّة تعالج مخاوف تصميم حلبة جدّة لنسخة 2022

قدّمت حلبة شوارع جدّة حدثًا مدهشًا العام الماضي، لكنّ عددًا من السائقين عبّروا عن مخاوفهم حيال مستويات السلامة في المقطع الأخير عالي السرعة.

وجاء مصدر القلق الأكبر نتيجة طبيعة حدّ الحواجز الجانبيّة من مستويات الرؤية في بعض الأقسام السريعة، وهو ما مثّل خطرًا على صعيد عدم قدرة السائقين على الرؤية بعيدًا أمامهم في حال وقوع حادثٍ ما.

وبحديثه حول أحدث التطوّرات في الحلبة، قال مارتن ويتايكر المدير التنفيذي للسباق أنّ هناك أعمالًا ستُجرى لمعالجة تلك المخاوف وتحسين مستويات الرؤية قبل عودة الحدث في نسخته الثاني في مارس المقبل.

وقال في هذا الصدد: "عملنا بجهد لتحسين بعض الجوانب للحدث الثاني. سيكون هناك تغييرٌ أو اثنان بسيطان على الحلبة".

وأضاف: "هذه التعديلات مرتبطة بمستى رؤية السائقين داخل قمرة القيادة. إنّها أعمال محدودة، لكنّها ستُساعد في تحسين الرؤية الأماميّة في عددٍ من المنعطفات. ثانيًا سنُجري بعض التعديلات الصغيرة على الحواجز الجانبيّة لتحسين الخطوط التي يتّبعها السائقون حول الحلبة".

كما أنّ أعمال تشييد بقيّة المنشآت حول الحلبة ستكون مكتملة، وهو ما سيُعزّز تجربة المشجّعين أكثر.