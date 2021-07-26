المملكة العربية السعودية تستهدف مكانًا في بداية روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022

ستمثّل جائزة السعودية الكبرى الأولى في البطولة الجولة ما قبل الأخيرة لموسم 2021، حيث ستُقام في 5 ديسمبر/كانون الأول، قبل أسبوع من الجولة الختامية في أبوظبي.

لكن وبالرُغم من موقعها ضمن موسمها الأول على الروزنامة، إلّا أنّ الأمير خالد بن سلطان آل فيصل - مروّج جائزة السعودية الكبرى ورئيس الاتّحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية - قد صرّح بأنّ المملكة تفضّل بأن تتواجد على موقع أقرب في بداية الموسم على روزنامة 2022.

"بالنسبة لنا كمروّج للسباق، فإننا لا نفضّل بأن نتواجد ضمن السباقات الأخيرة" قال الأمير خالد بن سلطان آل فيصل، بالتزامن مع طرح تذاكر سباق هذا العام للبيع.

وأضاف: "الفرق تقدّم أداءً جيّدًا للغاية في السباقات الأولى، ومن ثمّ تكون السباقات الأخرى أقل إثارة بعض الشيء".

وتابع: "رغبنا أن يكون سباقنا في بداية الموسم، لكن تعيّن علينا العمل على إنشاء وتجهيز الحلبة، ولم نتمكن من أن يحصل ذلك في 2021".

وأكمل: "لذلك كان قرارنا بأن يكون السباق في نهاية موسم 2021 أو الانتظار من أجل أن نحظى بسباق في بداية الموسم في 2022. لكننا في نهاية الأمر رغبنا بالتواجد على روزنامة البطولة في 2021. لذلك نناقش الآن مع الفورمولا واحد السبيل الأفضل لنا كي يتواجد سباقنا في بداية موسم 2022، ونأمُل أن نصل إلى اتفاق بشأن ذلك".

هذا وفي ظل أنّه من المرجّح أن يتواصل تأثير جائحة كورونا على تشكيل روزنامة 2022، فإنّ هنالك احتمالية متزايدة بأن يتم من جديد تأخير جائزة أستراليا الكبرى لوقت لاحق من الموسم من أجل منح البلد المزيد من الوقت للتعامل مع قيود السفر الدولية.

وهذا بدوره سيُفسح المجال أمام البحرين كي تفتتح من جديد موسم الفورمولا واحد، مثلما فعلت هذا العام. وعليه سيكون من المنطقي للغاية أن تستضيف المملكة العربية السعودية الجولة التالية.

من جهة أخرى، تسير أعمال تجهيز حلبة الشوارع في جدة وفق الجدول، حيث عبّر الأمير خالد كذلك عن بعض الاهتمام بأن تفوز المملكة العربية السعودية باستضافة السباق القصير الثالث لهذا الموسم.

حيث قال: "كنت حاضرًا في سيلفرستون، واستمتعت بالفعل بتلك الجولة كمشجّع وكمروّج كذلك".

وأردف: "أعتقد بأنها كانت جولة جيدة. حيث لديك أكثر من سباق لمشاهدته، المزيد من الإثارة يوم السبت. إذ نودّ أن نكون من بين الجوائز التي تستضيف السباق القصير".

واختتم: "القرار الآن بيد الفورمولا واحد، وسنرى ما سيخلصون إليه. هل سيكون السباق الثالث في بلد آخر، لتكون السباقات الثلاثة في أوروبا، أم سيكون الشرق الأوسط مستضيفًا لأحدها؟ أودّ رؤية ذلك السباق في المملكة العربية السعودية".