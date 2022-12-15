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المملكة العربيّة السعوديّة تتّجه لاستضافة الجولة الافتتاحيّة لموسم 2024

تتّجه المملكة العربيّة السعوديّة لاستضافة الجولة الافتتاحيّة لموسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد طلبها إقامة الجائزة الكبرى قبل انطلاق شهر رمضان المعظّم.

المملكة العربيّة السعوديّة تتّجه لاستضافة الجولة الافتتاحيّة لموسم 2024

توصّلت المملكة إلى عقدٍ طويل الأمد، بعشرة أعوامٍ تحديدًا بدءًا من 2021، لاستضافة سباقات الجائزة الكبرى، وذلك مع وجود خططٍ للانتقال من حلبة شوارع كورنيش جدّة نحو حلبة جديدة يتمّ تشييدها في القيديّة في المستقبل.

وانضمّ السباق إلى روزنامة البطولة كالجولة ما قبل الختاميّة من موسم 2021، قبل أن تستضيف جدّة السباق الثاني من موسم 2022 بعد البحرين.

وستكون السعوديّة الجولة الثانية مجدّدًا في موسم 2023، لكن أُشير الآن إلى أنّ جدّة ستلعب دور الجولة الافتتاحيّة لموسم 2024.

وجاء ذلك ضمن إعلان حكومة ولاية فكتوريا في أستراليا عن أنّ جائزة أستراليا الكبرى مدّدت عقدها بعامين لتضمن زيارة الفورمولا واحد لملبورن حتّى 2037.

وجاء في البيان: "جزء من الصفقة سيشهد استضافة ملبورن للسباق الأوّل من موسم الفورمولا واحد لأربعة أعوام على الاقلّ بين 2023 و2037، حيث ستستضيف المملكة العربيّة السعوديّة السباق الأوّل من موسم 2024 توافقًا مع شهر رمضان".

وسيبدأ شهر رمضان المعظّم في حوالي الـ 10 من مارس في 2024، وهو ما يعني أنّ موسم 2024 سينطلق على الأرجح في بداية شهر مارس.

أمّا موسم 2023 فسينطلق في البحرين في الـ 5 من مارس المقبل بعد إقامة التجارب الشتويّة هناك بين 23 و25 فبراير، على أن تليها جولة جدّة بعد ذلك بأسبوعين.

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