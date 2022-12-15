المملكة العربيّة السعوديّة تتّجه لاستضافة الجولة الافتتاحيّة لموسم 2022
تتّجه المملكة العربيّة السعوديّة لاستضافة الجولة الافتتاحيّة لموسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد طلبها إقامة الجائزة الكبرى قبل انطلاق شهر رمضان المعظّم.
توصّلت المملكة إلى عقدٍ طويل الأمد، بعشرة أعوامٍ تحديدًا بدءًا من 2021، لاستضافة سباقات الجائزة الكبرى، وذلك مع وجود خططٍ للانتقال من حلبة شوارع كورنيش جدّة نحو حلبة جديدة يتمّ تشييدها في القيديّة في المستقبل.
وانضمّ السباق إلى روزنامة البطولة كالجولة ما قبل الختاميّة من موسم 2021، قبل أن تستضيف جدّة السباق الثاني من موسم 2022 بعد البحرين.
وستكون السعوديّة الجولة الثانية مجدّدًا في موسم 2023، لكن أُشير الآن إلى أنّ جدّة ستلعب دور الجولة الافتتاحيّة لموسم 2024.
وجاء ذلك ضمن إعلان حكومة ولاية فكتوريا في أستراليا عن أنّ جائزة أستراليا الكبرى مدّدت عقدها بعامين لتضمن زيارة الفورمولا واحد لملبورن حتّى 2037.
وجاء في البيان: "جزء من الصفقة سيشهد استضافة ملبورن للسباق الأوّل من موسم الفورمولا واحد لأربعة أعوام على الاقلّ بين 2023 و2037، حيث ستستضيف المملكة العربيّة السعوديّة السباق الأوّل من موسم 2024 توافقًا مع شهر رمضان".
وسيبدأ شهر رمضان المعظّم في حوالي الـ 10 من مارس في 2024، وهو ما يعني أنّ موسم 2024 سينطلق على الأرجح في بداية شهر مارس.
أمّا موسم 2023 فسينطلق في البحرين في الـ 5 من مارس المقبل بعد إقامة التجارب الشتويّة هناك بين 23 و25 فبراير، على أن تليها جولة جدّة بعد ذلك بأسبوعين.
ساينز: أعلم أنّ فاسور سيقوم بعملٍ جيّدٍ كمديرٍ لفريق فيراري
فيراري تؤكّد مغادرة شوماخر لأكاديميّتها في الفورمولا واحد
أحدث الأخبار
رالي جدة: السعودي يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة الخاصة الأولى ويعزز صدارته
تمكن السائق السعودي يزيد الراجحي (تويوتا - أوفردرايف) من تعزيز تقدمه على منافسه التشيكي ميروسلاف زابليتال (فورد "أف 150 إيفو") إلى 17:33 دقيقة، في رالي جدة، الجولة الرابعة - الأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، وذلك بعد سيطرته على مجريات المرحلة الخاصة الأولى، بطول 192 كيلومترا، التي أقيمت يوم الجمعة، وبدأت من خلصان وانتهت في عسفان.
أستون مارتن أول فريق يؤكد موعد الكشف عن سيارة 2023
باتت أستون مارتن أول فريق يؤكد موعد الكشف عن سيارة موسم 2023 للفورمولا واحد.
الفورمولا واحد تكشف عن خمسة فرق ستشارك في سلسلة الأكاديمية النسائية
كشفت الفورمولا واحد عن خمسة فرق وقّعت للمشاركة بسياراتٍ في سلسلة الأكاديمية النسائية الجديدة للفورمولا واحد، والتي ستنطلق في 2023.
برون: الفورمولا واحد بحاجة لعامٍ إضافي لإنهاء انقسام الأداء "غير المقبول"
يعتقد روس برون بأنّ الفورمولا واحد ستحتاجٍ لعامٍ إضافي لمعرفة إن كانت جهودها لإنهاء "الانقسام غير المقبول" بين أداء الفرق ناجحة.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.