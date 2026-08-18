الملك فيليم أليكسندر سيسلم كأس الفائز بالسباق الأخير للفورمولا 1 في زاندفورت
ستكون هذه المرة الأولى التي يحضر فيها ملك هولندا فيليم ألكسندر "رسمياً" فعالية رياضية داخل بلاده لتسليم كأس.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان
زار الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما جائزة هولندا الكبرى بانتظام منذ عودة الحلبة إلى روزنامة الفورمولا 1 في عام 2021، رغم أن هذه الزيارات كانت تتم دائماً بطريقة خاصة.
أما هذه المرة، وبما أنها ستكون الجولة الأخيرة في زاندفورت، فسيسلّم الملك فيليم ألكسندر كأس الفائز.
في عام 2024، اتفقت إدارة الفورمولا 1 ومنظمو جائزة هولندا الكبرى على تمديد العقد لمدة عام واحد، ما ضمن استمرار إقامة الحدث حتى موسم 2026.
لكن الشركة الممولة من القطاع الخاص لم ترغب في الدخول في اتفاق طويل الأمد، وقررت عدم المشاركة في نظام تناوب السباقات المقترح مع الحلبات الأوروبية الأخرى. ونتيجة لهذا القرار، ستستضيف زاندفورت سباقاً للفورمولا 1 للمرة الأخيرة في عام 2026.
وفي وقت الإعلان عن قرار تمديد العقد، علق روبرت فان أوفردايك، مدير جائزة هولندا الكبرى، على الوضع قائلاً: "نحن منظمة تعمل بشكل مستقل".
وأضاف: "يتعين علينا تحقيق التوازن بين الفرص التي تأتي مع مواصلة استضافة الحدث والمخاطر والمسؤوليات الأخرى. ولهذا السبب، وبعد نجاح فعالياتنا في عامي 2025 و2026، قررنا إنهاء الأمر بينما لا يزال الحدث في ذروته".
مقابلة مع الملك فيليم أليكسندر على خط الانطلاق قبل بداية السباق
الصورة من قبل: Andy Hone / Motorsport Images
وتابع: "أردنا اتخاذ هذه الخطوة بينما يحظى حدثنا بهذا القدر من الحب والدعم من المشجعين المتحمسين والسكان المحليين ومجتمع الفورمولا 1".
وأضاف: "أود أن أشكر ستيفانو دومينيكالي وفريق العمل في الفورمولا 1 بأكمله على عملهم الشاق، الذي جعل من الممكن إجراء عدة تمديدات للعقد، وأدى إلى هذا النجاح الكبير لجائزة هولندا الكبرى".
ومنذ عودة الحلبة في عام 2021، حقق بطل العالم أربع مرات والسائق الهولندي ماكس فيرستابن ثلاثة انتصارات متتالية بين عامي 2021 و2023، بينما حقق سائقا مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري انتصاري عامي 2024 و2025 على التوالي.
ستقام جائزة هولندا الكبرى لعام 2026 في زاندفورت خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس.
وبما أن الحدث سيضم سباقاً قصيراً، فلن يحصل السائقون سوى على تجارب حرة واحدة مدتها ساعة واحدة على الحلبة لإعداد سياراتهم قبل التصفيات والسباق.
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
لوكلير حول تحديثات فيراري: "أثق بفريدريك أكثر من أي شيء آخر"
موهبة ريد بُل نيكولا تسولوف يستعد لأول اختبار رسمي له في الفورمولا 1
رالف شوماخر: العلاقة بين فيرستابن وريد بُل وصلت إلى "نقطة الانهيار"
الملك فيليم أليكسندر سيسلم كأس الفائز بالسباق الأخير للفورمولا 1 في زاندفورت
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات