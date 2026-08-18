زار الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما جائزة هولندا الكبرى بانتظام منذ عودة الحلبة إلى روزنامة الفورمولا 1 في عام 2021، رغم أن هذه الزيارات كانت تتم دائماً بطريقة خاصة.

أما هذه المرة، وبما أنها ستكون الجولة الأخيرة في زاندفورت، فسيسلّم الملك فيليم ألكسندر كأس الفائز.

في عام 2024، اتفقت إدارة الفورمولا 1 ومنظمو جائزة هولندا الكبرى على تمديد العقد لمدة عام واحد، ما ضمن استمرار إقامة الحدث حتى موسم 2026.

لكن الشركة الممولة من القطاع الخاص لم ترغب في الدخول في اتفاق طويل الأمد، وقررت عدم المشاركة في نظام تناوب السباقات المقترح مع الحلبات الأوروبية الأخرى. ونتيجة لهذا القرار، ستستضيف زاندفورت سباقاً للفورمولا 1 للمرة الأخيرة في عام 2026.

وفي وقت الإعلان عن قرار تمديد العقد، علق روبرت فان أوفردايك، مدير جائزة هولندا الكبرى، على الوضع قائلاً: "نحن منظمة تعمل بشكل مستقل".

وأضاف: "يتعين علينا تحقيق التوازن بين الفرص التي تأتي مع مواصلة استضافة الحدث والمخاطر والمسؤوليات الأخرى. ولهذا السبب، وبعد نجاح فعالياتنا في عامي 2025 و2026، قررنا إنهاء الأمر بينما لا يزال الحدث في ذروته".

مقابلة مع الملك فيليم أليكسندر على خط الانطلاق قبل بداية السباق الصورة من قبل: Andy Hone / Motorsport Images

وتابع: "أردنا اتخاذ هذه الخطوة بينما يحظى حدثنا بهذا القدر من الحب والدعم من المشجعين المتحمسين والسكان المحليين ومجتمع الفورمولا 1".

وأضاف: "أود أن أشكر ستيفانو دومينيكالي وفريق العمل في الفورمولا 1 بأكمله على عملهم الشاق، الذي جعل من الممكن إجراء عدة تمديدات للعقد، وأدى إلى هذا النجاح الكبير لجائزة هولندا الكبرى".

ومنذ عودة الحلبة في عام 2021، حقق بطل العالم أربع مرات والسائق الهولندي ماكس فيرستابن ثلاثة انتصارات متتالية بين عامي 2021 و2023، بينما حقق سائقا مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري انتصاري عامي 2024 و2025 على التوالي.

ستقام جائزة هولندا الكبرى لعام 2026 في زاندفورت خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس.

وبما أن الحدث سيضم سباقاً قصيراً، فلن يحصل السائقون سوى على تجارب حرة واحدة مدتها ساعة واحدة على الحلبة لإعداد سياراتهم قبل التصفيات والسباق.