المقاعد الشاغرة في الفورمولا 1 لموسم 2025 بعد تأكيد انضمام أوكون إلى هاس

أعلنت هاس رسميًا اليوم أن إستيبان أوكون سيزامل أوليفر بيرمان ضمن صفوف الفريق الأمريكي بدءًا من موسم 2025 ولعدة مواسم.

ما يعني أن عدد المقاعد الشاغرة الحالية للموسم المُقبل تقلص إلى خمسة مقاعد.

وبينما يعتبر أندريا كيمي أنتونيللي وكارلوس ساينز خيارين للمقعد الآخر في مرسيدس، إلا أن الإسباني، بجانب جاك دوهان وميك شوماخر مرشحون كذلك لشغل مقعد ألبيين.

فيما بات من المعلوم اهتمام ويليامز بضم فالتيري بوتاس أو ساينز كذلك، بينما من المتوقّع أن يكون المقعد الآخر في آربي من نصيب دانيال ريكاردو أو ليام لاوسون.

وأخيرًا ما يزال من غير المعلوم بعد ما ستقوم به ساوبر في تشكيلتها بعد أن سبق وأعلنت ضم نيكو هلكنبرغ لموسم 2025.

وإليكم تشكيلة السائقين لموسم 2025 حتى الآن: