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المقاعد الشاغرة في الفورمولا 1 لموسم 2025 بعد تأكيد انضمام أوكون إلى هاس

نستعرض معكم المقاعد المشاغرة حاليًا على شبكة انطلاق بطولة العالم للفورمولا 1 للموسم المُقبل، وذلك بعد أن تقلصت إلى خمسة مقاعد فقط بعد تأكيد انضمام إستيبان أوكون إلى صفوف هاس.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

أعلنت هاس رسميًا اليوم أن إستيبان أوكون سيزامل أوليفر بيرمان ضمن صفوف الفريق الأمريكي بدءًا من موسم 2025 ولعدة مواسم.

ما يعني أن عدد المقاعد الشاغرة الحالية للموسم المُقبل تقلص إلى خمسة مقاعد.

وبينما يعتبر أندريا كيمي أنتونيللي وكارلوس ساينز خيارين للمقعد الآخر في مرسيدس، إلا أن الإسباني، بجانب جاك دوهان وميك شوماخر مرشحون كذلك لشغل مقعد ألبيين.

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فيما بات من المعلوم اهتمام ويليامز بضم فالتيري بوتاس أو ساينز كذلك، بينما من المتوقّع أن يكون المقعد الآخر في آربي من نصيب دانيال ريكاردو أو ليام لاوسون.

وأخيرًا ما يزال من غير المعلوم بعد ما ستقوم به ساوبر في تشكيلتها بعد أن سبق وأعلنت ضم نيكو هلكنبرغ لموسم 2025.

وإليكم تشكيلة السائقين لموسم 2025 حتى الآن:

الفريق السائق السائق
ريد بُل ماكس فيرستابن سيرجيو بيريز
مرسيدس جورج راسل لم يعلن بعد
فيراري شارل لوكلير لويس هاميلتون
مكلارين لاندو نوريس أوسكار بياستري
أستون مارتن فرناندو ألونسو لانس سترول
ألبين بيير غاسلي لم يعلن بعد
ويليامز أليكس ألبون لم يعلن بعد
آربي يوكي تسونودا لم يعلن بعد
ساوبر نيكو هلكنبرغ لم يعلن بعد
هاس أوليفر بيرمان إستيبان أوكون
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