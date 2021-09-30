المفاوضات جارية لعودة الفورمولا واحد إلى قارة افريقيا

في وقت شهدت الفورمولا واحد خطوات جبارة باتجاه آسيا والشرق الأوسط، ساهمت هذه الأسواق الجديدة في منح روزنامة بطولة العالم صبغة عالمية أوسع، لكن يبدو أن الجهود التي بذلتها قارة إفريقيا ما زالت بعيدة عن متناول عشاق السرعة في القارة السمراء، على الرغم من أنها تاريخياً كانت سبّاقة في استضافة الجوائز الكبرى.

وبالعودة إلى الماضي القريب، نذكر أن أوّل سباق أقيم في المغرب كان عام 1958 وتحديداً في 19 تشرين الأوّل/أكتوبر من ذلك العام، ومن ثم في جنوب افريقيا بين عامي 1962 و1965 ومن ثم 20 سباقاً في كيالامي بين 1967 و1993.

مؤخرًا، تشارك سائق مرسيدس لويس هاميلتون مع عائلة الفورمولا رغبته في مشاهدة جائزة كبرى في إفريقيا.

وفي شباط/فبراير الماضي، أشارت كلويه تارغيت ـ أدامس المسؤولة العالمية في الفورمولا واحد عن الترويج للسباقات والمسؤولة أيضاً عن المحادثات مع منظمي الجوائز الكبرى إلى أن هذه المفاوضات كانت "أولوية".

وقالت خلال ندوة: "أتفق تمامًا مع لويس (هاميلتون)، افريقيا قارة لا تزورها البطولة، وهذا أمر مُحبط".

وتابعت: "إنها مكان نريد (زيارته) حقًا، تلك أولوية بالنسبة لنا. لقد أجرينا محادثات منذ بضع سنوات مع خيارات عدة ممكنة. ونأمل في أن نتمكن في النهاية أن ننظم جائزة كبرى على المدى القصير أو المتوسط".

بعد 7 أشهر من تصريح تارغيت ـ أدامس، قام المدير العام التنفيذي للفورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي بإعادة البريق إلى هذه الآمال والكشف عن بعض المعلومات ضمن خارطة الطريق للعودة إلى إفريقيا.

وفي حديث أعلن مدير فريق فيراري السابق من دون أي مفاجآت عن رغبة المسؤولين عن حلبة كيالامي، شمال جوهانسبورغ في استضافة أحد السباقات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المسار الجنوب إفريقي ليس الخيار الوحيد.

قال دومينيكالي: "عبّر المسؤولون عن حلبة كيالامي عن اهتمامهم بالعودة إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد".

وأضاف: "بالطبع تناقشنا معهم لمعرفة ما إذا كانوا مستعدين تقنيًا وماليًا لإدراج السباق في الروزنامة، لذا هناك مناقشات قيد التداول".

واختتم: "لقد تلقينا طلبات أخرى من دول افريقية أخرى ... في الوقت الحالي، يجب أن أُبقي هذه التفاصيل طيّ الكتمان".