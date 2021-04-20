تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / راسل: حادثتي مع بوتاس في إيمولا لن تضرّ بعلاقتي مع مرسيدس التالي / مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار

المعركة المشتعلة بين مرسيدس وريد بُل تُنذر بحرب تطويرٍ بينهما

يرى هيلموت ماركو أنه لا يوجد أمام فريقي مرسيدس وريد بُل أي خيار سوى مواصلة تطوير سيارتَيهما لموسم 2021 في الفورمولا واحد، طالما أن المعركة المشتعلة على اللقب ستبقى متواصلة.

المعركة المشتعلة بين مرسيدس وريد بُل تُنذر بحرب تطويرٍ بينهما

أحرز الفريقان فوزاً واحداً لكل منهما هذا الموسم، حيث افتتح لويس هاميلتون الموسم بفوزٍ في البحرين، ليتبعه ماكس فيرشتابن بفوزٍ في إيمولا.

مع فارق الأداء الضئيل بين الفريقين، فإن المعركة بينهما تدفع باستمرار نحو مواصلة عملية التطوير بأكبر قدر ممكن.

لكن، تعي فرق البطولة ضرورة تخصيص أكبر قدر ممكن من الموارد للعمل على تطوير السيارات الجديدة كلياً لموسم 2022، وقريباً سيتعين على الفرق إيقاف العمل على السيارات الحالية من أجل ذلك.

ويرى الدكتور هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن إحدى النتائج المترتبة على المعركة مع مرسيدس، ستكون مواصلة العمل على تطوير السيارة لفترة أطول مما كان مخططاً.

وأشار بوضوح إلى أن ريد بُل بحاجة إلى بذل كل ما بوسعها من أجل الفوز باللقب، لهذا يبدو متشجعاً حيال الوتيرة القوية التي أظهرتها العلامة النمساوية حتى الآن.

فقال في تصريح لقناة "سيرفوس" التابعة إلى ريد بُل: "نحتاج مثل هذه الانتعاشة، وكذلك الشغف والحماسة. ما زال لدينا 19 سباقاً حتى النهاية، وعلينا تقديم كل ما بوسعنا".

وأكمل: "المشكلة ستتبلور قبل العطلة الصيفية، حينها نظرياً، سيتوجب علينا تخصيص موارد لتطوير سيارة 2022".

وأردف: "المشكلة تتمحور حول أنه وفي حال تواصلت المعركة القريبة، فإنني أعتقد أنّنا ومرسيدس، لن نوقف على الإطلاق عملية تطوير السيارة الحالية".

اقرأ أيضاً:

ويبدو الفارق بين مرسيدس وريد بُل ضئيلاً جداً هذا الموسم، إذ ظهرت سيارة العلامة النمساوية أسرع على مدار اللفة الواحدة، بينما يبدو أن أداء مرسيدس أفضل لناحية إدارة الإطارات في السباق.

وأشار ماركو إلى أن مرسيدس تمتلك حالياً الأفضلية في وتيرة السباق، بالرغم من اعتقاده أنّ الظروف الجوية الأبرد في إيمولا أثرت على هذا.

فقال: "أعتقد أن مرسيدس امتلكت السيارة الأسرع في إيمولا خلال السباق. على مدار اللفة الواحدة كنا نحن أسرع. لكنني أعتقد كذلك أن الأمر له علاقة بدرجات الحرارة المنخفضة. إضافة إلى طريقة التعامل مع الإطارات، الأمر الذي تمتلك فيه مرسيدس الأفضلية".

لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ​ولاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ​ولاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن العلامة النمساوية بحاجة لسباقين على الأقل لتكوين صورة واضحة حيال موقعها ضمن المنافسة.

فقال: "أعتقد أنه بات لدينا سباقان الآن، ولطالما كنت أقول أننا بحاجة لأربعة سباقات كي نكون صورة واضحة".

وأكمل: "لقد بدأنا نرى نمطاً متواتراً عبر أداء متقارب جداً جداً بين السيارتين، وبين لويس وماكس. في الوقت الراهن، هناك فوارق هامشية هنا وهناك".

وأردف: "لقد رأينا أن لديهم مستوى تآكل جيداً للغاية. لكنني آمل لمصلحتنا ولمصلحة الفورمولا واحد، أن تستمر هذه المعركة المشتعلة بين سائقَينا".

واختتم: "الرياضة ستستفيد حتماً من ذلك".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
راسل: حادثتي مع بوتاس في إيمولا لن تضرّ بعلاقتي مع مرسيدس

المقال السابق

راسل: حادثتي مع بوتاس في إيمولا لن تضرّ بعلاقتي مع مرسيدس

المقال التالي

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
قائمة السائقين لويس هاميلتون , ماكس فيرشتابن
قائمة الفرق مرسيدس , ريد بُل ريسينغ

الأكثر شعبية

1
سلاسل متعددة

سائق الكارتينغ المفصول من البطولة يتلقى حظرًا من المنافسات لمدة 15 عامًا

33دقيقة
2
فورمولا 1

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني

3
فورمولا 1

فيتيل: تعامل "فيا" مع عقوبة إيمولا "غير احترافي"

4
فورمولا 1

ريكاردو اضطر للتخلي عن "كبريائه" عندما انصاع لأوامر الفريق في إيمولا

5
فورمولا 1

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

أحدث الأخبار
لاتيفي أدرك أنه احتك بمازيبين فقط من خلال الإعادة التلفزيونية لسباق إيمولا
فورمولا 1

لاتيفي أدرك أنه احتك بمازيبين فقط من خلال الإعادة التلفزيونية لسباق إيمولا

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني
فورمولا 1

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني

المعركة المشتعلة بين مرسيدس وريد بُل تُنذر بحرب تطويرٍ بينهما
فورمولا 1

المعركة المشتعلة بين مرسيدس وريد بُل تُنذر بحرب تطويرٍ بينهما

راسل: حادثتي مع بوتاس في إيمولا لن تضرّ بعلاقتي مع مرسيدس
فورمولا 1

راسل: حادثتي مع بوتاس في إيمولا لن تضرّ بعلاقتي مع مرسيدس

تحليل: لماذا كانت إيمولا "قاسية جداً" على السائقين الذين غيّروا فرقهم؟
فورمولا 1

تحليل: لماذا كانت إيمولا "قاسية جداً" على السائقين الذين غيّروا فرقهم؟

أحدث ملفات الفيديو
أهم الصور من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في الفورمولا واحد 02:34
فورمولا 1

أهم الصور من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في الفورمولا واحد

لماذا لم تكن حادثة إيمولا خطأ بوتاس؟ 09:53
فورمولا 1

لماذا لم تكن حادثة إيمولا خطأ بوتاس؟

جوناثان نوبل من موتورسبورت.كوم يعلق على حادثة بوتاس وراسل 03:21
فورمولا 1

جوناثان نوبل من موتورسبورت.كوم يعلق على حادثة بوتاس وراسل

ملخص سباق إيميليا رومانيا  00:43
فورمولا 1

ملخص سباق إيميليا رومانيا 

شبكة انطلاق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى 00:42
فورمولا 1

شبكة انطلاق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

More from
لويس هاميلتون
تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟ جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 برايم
فورمولا 1 / مقالة خاصة

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

More from
مرسيدس
هاميلتون: ريد بُل تملك خيارات استراتيجية أفضل لسباق إيمولا جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: ريد بُل تملك خيارات استراتيجية أفضل لسباق إيمولا

مرسيدس تقدمت خطوة إلى الأمام بعد "وخزة" البحرين جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / أخبار

مرسيدس تقدمت خطوة إلى الأمام بعد "وخزة" البحرين

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1 / تعليق

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

الأكثر شعبية اليوم

سائق الكارتينغ المفصول من البطولة يتلقى حظرًا من المنافسات لمدة 15 عامًا
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / أخبار

سائق الكارتينغ المفصول من البطولة يتلقى حظرًا من المنافسات لمدة 15 عامًا

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني

فيتيل: تعامل "فيا" مع عقوبة إيمولا "غير احترافي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

فيتيل: تعامل "فيا" مع عقوبة إيمولا "غير احترافي"

ريكاردو اضطر للتخلي عن "كبريائه" عندما انصاع لأوامر الفريق في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ريكاردو اضطر للتخلي عن "كبريائه" عندما انصاع لأوامر الفريق في إيمولا

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

لاتيفي أدرك أنه احتك بمازيبين فقط من خلال الإعادة التلفزيونية لسباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لاتيفي أدرك أنه احتك بمازيبين فقط من خلال الإعادة التلفزيونية لسباق إيمولا

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

لاتيفي أدرك أنه احتك بمازيبين فقط من خلال الإعادة التلفزيونية لسباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لاتيفي أدرك أنه احتك بمازيبين فقط من خلال الإعادة التلفزيونية لسباق إيمولا

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني

المعركة المشتعلة بين مرسيدس وريد بُل تُنذر بحرب تطويرٍ بينهما
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

المعركة المشتعلة بين مرسيدس وريد بُل تُنذر بحرب تطويرٍ بينهما

راسل: حادثتي مع بوتاس في إيمولا لن تضرّ بعلاقتي مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: حادثتي مع بوتاس في إيمولا لن تضرّ بعلاقتي مع مرسيدس

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.