المعارك المنتظرة في جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2022 في الفورمولا واحد

من المتوقع أن تشهد مجريات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا واحد في أبوظبي لعام 2022 منافسات حماسية.

وحسم فريق ريد بُل لقب الصانعين بعد تحقيق ماكس فيرستابن الفوز في سباق جائزة الولايات المتحدة الأمريكية للفورمولا واحد خلال الشهر الماضي، محرزًا اللقب بعد غياب استمر منذ عام 2013، منهيًا بذلك سيطرة فريق مرسيدس على لقب الصانعين في حقبة المحركات الهجينة ذات الشواحن التوربينية.

وفيما تسعى ريد بُل لاختتام ناجح لموسم هيمن فيه الفريق وسائقه الأول على منافساته، تتضمن مجريات الجولة منافسة مفتوحة على العديد من المراكز المتقدمة، ومن ضمنها:

بطولة السائقين

معركة المركز الثاني بين سيرجيو بيريز وشارل لوكلير

بعد رفض فيرستابن الانصياع إلى تعليمات فريقه بالسماح لبيريز بتجاوزه في اللفة الأخير من سباق البرازيل، الأمر الذي لا يزال صداه يتردد في عالم الفورمولا واحد، يصل سيرجيو بيريز وشارل لوكلير إلى أبوظبي وفي رصيد كل منهما 290 نقطة، ولكن لوكلير يتقدم منافسه على سلم ترتيب البطولة في المركز الثاني لتحقيقه عددًا أكبر من الانتصارات خلال الموسم.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

المنافسة بين جورج راسل ولويس هاملتون

توج سباق البرازيل جهودًا دؤوبة لفريق مرسيدس في تحسين السيارة التي شهدت موسمًا صعبًا، وحقق سائقا الفريق المركزين الأول والثاني على حلبة ساو باولو، فيما تمكن جورج راسل من إحراز فوزه الأول في سباقات الفورمولا واحد، والأول لفريق مرسيدس ضمن موسم 2022 بعد أداء مذهل، متغلبًا على زميله لويس هاملتون الذي حل ثانيًا. وضمن جورج راسل المركز الرابع في بطولة السائقين بشكل شبه مؤكد بفارق 25 نقطة عن هاملتون، إلا أن الأخير يسعى لتحقيق الفوز ومتابعة مسيرته بتسجيل فوز واحد على الأقل في موسم الفورمولا واحد منذ عام 2009.

جورج راسل، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

فيتيل في سعي لتسجيل النقاط في ختام مسيرته

تتجه أنظار جمهور الفورمولا واحد إلى سيباستيان فيتيل في أبوظبي حيث يجلس خلف مقود سيارة الفورمولا واحد مشاركًا في منافسات البطولة للمرة الأخيرة. وخابت آمال حامل لقب بطولة العالم أربع مرات في تسجيل النقاط على حلبة ساو باولو البرازيلية بحلوله في المركز 11، ويسعى السائق الألماني إلى اختتام مسيرته الحافلة بالإنجازات بنجاح وإضافة مزيد من النقاط إلى رصيد فريق أستون مارتن.

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت

بطولة الصانعين

معركة مرسيدس وفيراري على المركز الثاني

خرج فريق مرسيدس من سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد وفي جعبته أكبر رصيد من النقاط بعد تحقيق جورج راسل ولويس هاملتون المركزين الأول والثاني على التوالي في السباق الرئيسي يوم الأحد، ولكن السهام الفضية لا زالت متأخرة بمقدار 19 نقطة خلف فريق فيراري الذي يحتل المركز الثاني ضمن ترتيب الصانعين برصيد قدره 524 نقطة، بعد أن أضاف 27 نقطة إلى رصيده بتحقيق كارول ساينز وشارل لوكلير المركزين الثاني والثالث.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

منافسة مفتوحة على المركز الرابع

تتقدم ألبين على مكلارين ضمن ترتيب الصانعين وفي رصيدها 167 نقطة حصدتها خلال الموسم، بينما تحتل حاليًا المركز الرابع في منافسات البطولة بفارق 19 نقطة أمام فريق مكلارين الذي يحتل المركز الخامس.

فرناندو ألونسو، ألبين ودانيال ريكاردو، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت