المطبات قد تؤدي إلى حوادث في سباق أوستن

تسبّبت المطبات على حلبة أوستن في استياء السائقين مع نهاية التجارب الحرّة ليوم الجمعة، حيث أعربوا عن خشيتهم من وقوع حوادث كبيرة بعد انزلاق العديد من السيارات على المسار.

وقال سائق ريسينغ بوينت سيرجيو بيريز "قد يكون الأمر مؤلمًا للغاية. يُمكن لأيّ سائق أن يتأذى من هذه المطبات حيث رأينا خروج بعض السائقين عن المسار على سرعاتٍ عالية. أعتقد بأنه أمر غير مقبول على الإطلاق".

من ناحيته قال سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن "عليك توخي الحذر. إذا خرجت عن خطّ التسابق في محاولة لتجاوز السيارة الأخرى، فإنك قد تعرّضك ظهرك لإصابة أو شيء من هذا القبيل".

وأكمل "علينا النظر إلى هذه المسألة بكل تأكيد. لا أمانع وجود المطبات على حلبات الشوارع، ولكن وجودها هنا يُشكّل خطورة".

أما السائق الكندي لانس سترول فقال "أعتقد بأنه يوجد عدّة مطبات تؤدي إلى خلّل في السيارة وتساهم في رفع عدد دورات المحرك بشكل ملحوظ. عليهم إيجاد حلّ للعام المقبل إذ لا أعتقد بأنه يمكن معالجة هذه المشكلة هذا الأسبوع".