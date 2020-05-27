المُصادقة على سقف النفقات المنخفض وتغييرات أخرى في قوانين الفورمولا واحد

جاء التأكيد الأكثر أهميّة لسقف النفقات الجديد الذي سيُشرع في اعتماده بدءًا من موسم 2021. إذ أنّه تقلّص إلى 145 مليون دولار للعام الأوّل، و140 لموسم 2022، ومن ثمّ 130 للأعوام الثلاثة التالية بناءً على روزنامة بـ 21 سباقًا في كلّ موسم.

كما تمّ تضمين لفظ السباقات "المغلقة" التي تُقام من دون جماهير في القوانين، حيث يُسمح للفرق بجلب 80 موظّفًا فقط، 60 منهم من أجل العمليّات.

فضلًا عن ذلك تمّ تأكيد القوانين التقنيّة التالية:

تجميع قائمة كبيرة من المكوّنات بين 2020 و2021، وتتضمّن القائمة الهيكل، وعلبة التروس، وعددًا من المكوّنات الميكانيكيّة وهياكل التصادم. كما تمّ اعتماد نظام مفاتيح تطوير للسماح بعددٍ محدود من التغييرات وفق حاجيات كلّ متنافس.

فرض قيود على تحديثات وحدات الطاقة لموسم 2020.

تغييرات على الأرضيّة وتبسيطها لموسم 2021 في الجزء الذي يسبق الإطار الخلفيّ من أجل التحكّم في زيادة الارتكازيّة بين 2020 و2021.

زيادة الوزن الأدنى إلى 749 كلغ لموسم 2021.

كما تمّ تأكيد القوانين الرياضيّة التالية:

التجهّز للأحداث "المغلقة" و"المفتوحة" لموسم 2020 والهياكل القانونيّة المعنيّة وفق ما يسمح به كلّ حدث.

العديد من التحديثات المتعلّقات بقوانين الإطارات لموسم 2020، بهدف السماح باختبار الإطارات خلال حصص التجارب الحرّة الثانية في حال كان من الضروري الموافقة على خصائص إطارات جديدة من قبل بيريللي وتمديد استخدام إطارات "بي140" في حال مواجهة حصّة تجارب حرّة أولى ممطرة.

تقليص الاختبارات الانسيابيّة لموسم 2020 واعتماد قيودٍ على أجهزة اختبار وحدات الطاقة لأسباب تتعلّق بالتكاليف.

تقليص الاختبارات الانسيابيّة لموسم 2021 واعتماد نظام موازنة بين الموقع في البطولة وقدر الاختبارات الانسيابيّة المسموح بها. سيتّبع ذلك منحى خطيًا بين المركزين الأوّل والـ 10.

تمّ تحديد عددٍ من الجوانب الأساسيّة الخاصة في قوانين 2022، بما في ذلك حظر التجوال، وعدد المكوّنات المحدودة، والفحوصات التقنيّة، وإجراءات خطّ الحظائر المغلق. تعمل هذه القوانين كحزمة مع القوانين التقنيّة لموسم 2022 التي صادق عليها المجلس العالمي لرياضة السيارات في 30 مارس 2020 وستكون جزءًا من عمليّة مراجعة وتعديل متواصلة طوال 2020 و2021.

إلى جانب ذلك فقد عالجت "فيا" مسألة تزويد الفرق لشركائها بالمكوّنات بعد الجدل المُثار.

وجاء في مذكّرة "فيا": بالتوازي مع هذه التغييرات في القوانين، فإنّ فيا قد حدّدت القيم النظريّة للمكوّنات القابلة للنقل "تي آر سي" لموسم 2021، وهو ما تزداد أهميّته بالنظر إلى تقليص سقف النفقات. تمّت إعادة التأكيد على فكرة القيم النظريّة لبلوغ الآتي: