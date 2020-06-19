فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
124 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
159 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

المصادقة على "بروتوكولات" الفورمولا واحد الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا

المشاركات
التعليقات
المصادقة على "بروتوكولات" الفورمولا واحد الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا
من قبل:
, رئيس التحرير
19-06-2020

صادق المجلس العالمي لرياضة السيارات على بعض التغييرات في لوائح بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لهذا العام من خلال تضمينه لمعايير و"بروتوكولات" جديدة للتعامل مع فيروس كورونا "كوفيد-19" فور انطلاق الموسم من النمسا الشهر المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تمّت الموافقة على المزيد من التعديلات على اللوائح للمواسم المقبلة مع مواصلة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والفرق البحث عن طرقٍ لتخفيض النفقات.

وتمّ تعديل إجراءات شبكة الانطلاق، إيقاف وإعادة استئناف السباق، فضلاً عن "بروتوكولات" منصة التتويج للتعامل مع الوضع الجديد.

كما تمّت الموافقة أيضاً على طلب بيريللي لتوحيد اختيارات الإطارات.

وحدّد الاتحاد الدولي للسيارات التغييرات الجديدة على اللوائح الرياضية لموسم 2020 على الشكل التالي:

  • السماح لحُكام السباق بإجراء وظيفتهم عن بُعد في ظروفٍ استثنائية إذا اقتضت الظروف ذلك.
  • تعديلات على فترات عدم السماح بالعمل على السيارات للتتوافق مع التباعد الإجتماعي.
  • تعديلات على اختيارات الإطارات بهدف منح بيريللي و"فيا" المزيد من المرونة في هذا الجانب.
  • السماح لعدد محدد من الأشخاص لكل فريق بالتواجد على شبكة الانطلاق قبل بداية السباق.
  • تعديلات على إجراءت معينة للسباقات (الانطلاقة، استئناف السباق، والخ)
  • تعديلات على منصة التتويج للأحداث المفتوحة والمغلقة بسبب فيروس "كوفيد-19".
المقال التالي
نقل زاناردي سائق الفورمولا واحد السابق إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث خطير

المقال السابق

نقل زاناردي سائق الفورمولا واحد السابق إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث خطير
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

نقل زاناردي سائق الفورمولا واحد السابق إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث خطير

2
فورمولا 1

مرسيدس تستهدف جلب تحديثات على سيارتها لجولة النمسا الافتتاحية

3
فورمولا إي

الفورمولا إي تُعلن عن روزنامة الموسم المقبل

4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أستراليا الكبرى 2020

5
فورمولا 1

مرسيدس تكشف عن استعمال وحدة استعادة الطاقة الحرارية للمرة الأولى في سيارة تجارية

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تمّ منع قنوات 09:30
فورمولا 1

لماذا تمّ منع قنوات "أف-دكت" في الفورمولا واحد؟

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر 21:17
فورمولا 1

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر

05:59
فورمولا 1

"لو غران راندي-فو": الفيلم الرسمي

أكثر الصور المفضلة من قبل مارك سوتون 02:34
فورمولا 1

أكثر الصور المفضلة من قبل مارك سوتون

أول انتصارات لويس هاميلتون في الفورمولا واحد 03:00
فورمولا 1

أول انتصارات لويس هاميلتون في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

المصادقة على "بروتوكولات" الفورمولا واحد الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا
فورمولا 1

المصادقة على "بروتوكولات" الفورمولا واحد الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا

نقل زاناردي سائق الفورمولا واحد السابق إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث خطير
فورمولا 1

نقل زاناردي سائق الفورمولا واحد السابق إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث خطير

شتاينر: شائعات بيع فريق هاس مجرد "زوبعة في فنجان"
فورمولا 1

شتاينر: شائعات بيع فريق هاس مجرد "زوبعة في فنجان"

فيراري ستختبر سيارة 2018 على حلبة موجيللو
فورمولا 1

فيراري ستختبر سيارة 2018 على حلبة موجيللو

كوبتسا ما يزال نادمًا على إضاعة فرصة المنافسة على اللقب في 2008
فورمولا 1

كوبتسا ما يزال نادمًا على إضاعة فرصة المنافسة على اللقب في 2008

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.