المصادقة على "بروتوكولات" الفورمولا واحد الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا

بالإضافة إلى ذلك، تمّت الموافقة على المزيد من التعديلات على اللوائح للمواسم المقبلة مع مواصلة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والفرق البحث عن طرقٍ لتخفيض النفقات.

وتمّ تعديل إجراءات شبكة الانطلاق، إيقاف وإعادة استئناف السباق، فضلاً عن "بروتوكولات" منصة التتويج للتعامل مع الوضع الجديد.

كما تمّت الموافقة أيضاً على طلب بيريللي لتوحيد اختيارات الإطارات.

وحدّد الاتحاد الدولي للسيارات التغييرات الجديدة على اللوائح الرياضية لموسم 2020 على الشكل التالي: