المصادقة على "بروتوكولات" الفورمولا واحد الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا
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صادق المجلس العالمي لرياضة السيارات على بعض التغييرات في لوائح بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لهذا العام من خلال تضمينه لمعايير و"بروتوكولات" جديدة للتعامل مع فيروس كورونا "كوفيد-19" فور انطلاق الموسم من النمسا الشهر المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، تمّت الموافقة على المزيد من التعديلات على اللوائح للمواسم المقبلة مع مواصلة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والفرق البحث عن طرقٍ لتخفيض النفقات.
وتمّ تعديل إجراءات شبكة الانطلاق، إيقاف وإعادة استئناف السباق، فضلاً عن "بروتوكولات" منصة التتويج للتعامل مع الوضع الجديد.
كما تمّت الموافقة أيضاً على طلب بيريللي لتوحيد اختيارات الإطارات.
وحدّد الاتحاد الدولي للسيارات التغييرات الجديدة على اللوائح الرياضية لموسم 2020 على الشكل التالي:
- السماح لحُكام السباق بإجراء وظيفتهم عن بُعد في ظروفٍ استثنائية إذا اقتضت الظروف ذلك.
- تعديلات على فترات عدم السماح بالعمل على السيارات للتتوافق مع التباعد الإجتماعي.
- تعديلات على اختيارات الإطارات بهدف منح بيريللي و"فيا" المزيد من المرونة في هذا الجانب.
- السماح لعدد محدد من الأشخاص لكل فريق بالتواجد على شبكة الانطلاق قبل بداية السباق.
- تعديلات على إجراءت معينة للسباقات (الانطلاقة، استئناف السباق، والخ)
- تعديلات على منصة التتويج للأحداث المفتوحة والمغلقة بسبب فيروس "كوفيد-19".
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الكاتب
|خضر الراوي
المصادقة على "بروتوكولات" الفورمولا واحد الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا
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