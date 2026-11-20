فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

"المشكلة نفسها كما في البرازيل": ريد بُل "تحاول فهم" السبب الجذري لشكاوى فيرستابن

أوضح بيير واشيه، بعد حصتي التجارب الحرة الافتتاحيتين، أن ريد بُل تواجه مجددًا مشكلة في توازن السيارة. ولم يتمكن الفريق حتى الآن من اختبار تحديثه المحدود في لاس فيغاس بسبب الأمطار.

منشور: 20-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

بعد حصتي التجارب الحرة يوم الخميس في لاس فيغاس، لم تخرج ريد بُل، شأنها شأن جميع فرق الفورمولا 1، إلا بإجابات قليلة جدًا. وأنهى إسحاق حجار الحصة في نهاية المطاف بالمركز الرابع على جدول التوقيتات، لكن ذلك لا يعني الكثير، في ظل عدم توقع هطول مزيد من الأمطار خلال بقية عطلة نهاية الأسبوع.

وبالتالي، لم تكن الظروف خلال يوم التجارب ممثلة للظروف المنتظرة في بقية الجولة، وهذا تحديدًا ما دفع ماكس فيرستابن إلى البقاء في المرآب لفترة طويلة. ولم يسجل السائق الهولندي أول زمن له سوى خلال الدقائق الخمس الأخيرة، عقب رفع العلم الأحمر في وقت متأخر. ببساطة، لم يكن هناك الكثير مما يمكن تعلمه.

ومع ذلك، لم يكن فيرستابن راضيًا عن سيارة "آر.بي22" خلال ظهوره القصير على الحلبة.

بدأت الأمور باشتباه في وجود مشكلة بوحدة الطاقة، بعدما أبلغ فيرستابن عن نقص في القوة خلال لفة الخروج من منطقة الصيانة. وردّت ريد بُل موضحة أن الأمر يرتبط بشكل أساسي بانخفاض درجات الحرارة، وأن الوضع سيتحسن من تلقاء نفسه، لكن فيرستابن ردّ قائلًا: "هذا ليس طبيعيًا!".

وبعد الحصة، أوضح المدير التقني بيير واشيه خلفية هذه الشكاوى، التي صدرت أيضًا عن زميل فيرستابن في الفريق، حجار.

وقال واشيه: "أعتقد أن الأمر يتعلق بشكل أساسي بإدارة الطاقة وطريقة نشر الطاقة عبر نظام استعادة الطاقة الحركية (ام.جي.يو-كيه) خلال اللفة. كانت هناك حاجة إلى بعض الضبط الدقيق في هذا الجانب لضمان تحسينه بالشكل المناسب للفة".

وأكمل: "عندما يكون مستوى التماسك منخفضًا إلى هذا الحد في مثل هذه الظروف، يستغرق تكييف إدارة الطاقة بعض الوقت من جانبنا".

لكن تلك لم تكن شكوى فيرستابن الوحيدة، إذ قال بطل العالم أربع مرات أيضًا عبر محادثات الفريق اللاسلكية: "هذه السيارة ليست جيدة يا شباب، المشكلة نفسها كما في البرازيل".

وشدد واشيه على أن الأمر لا يتعلق بوحدة الطاقة "دي.ام01"، ولا بكبح المحرك، وهو جانب آخر كثيرًا ما تسبب في إزعاج فيرستابن هذا العام، بل يرتبط حصريًا بتوازن السيارة.

وقال: "لا، الأمر لا يتعلق بوحدة الطاقة. إنه يتعلق بتوازن السيارة، فهو لم يكن راضيًا عن طريقة تصرف السيارة. نحاول فهم مصدر هذه المشكلة".

وفي ساو باولو، قال فيرستابن إن توازن السيارة تغير بالكامل بعد الفترة الأولى على إطارات إنترميديت. ووفقًا له، لم يكن من الممكن تفسير ذلك بالكامل بالانتقال إلى الإطارات الملساء، إذ شعر أيضًا بأن السيارة كانت مختلفة جدًا خلال اللفات الأخيرة على إطارات إنترميديت مقارنة بالمرحلة الافتتاحية.

وخلال التجارب الحرة في لاس فيغاس، واجه فيرستابن مشكلات التوازن نفسها في الجزء الخلفي من السيارة، وهو أمر ستعمل ريد بُل على دراسته قبل التصفيات.

ومع ذلك، قال حجار إنه يشعر "بإحساس جيد" تجاه حلبة الشوارع هذه، رغم أن واشيه ليس مستعدًا بعد لمشاركة هذا القدر من التفاؤل.

وقال المدير التقني: "أنا لا أكون متفائلًا أبدًا. لدينا الكثير من العمل لإنجازه، لكننا لا نعرف موقعنا الحقيقي. أعتقد أن الجميع يجلبون نوعًا من التحديثات. بل إن بعض الفرق تجلب تحديثات على المحركات أيضًا".

وأكمل: "سنرى أين سنكون. من الصعب قول ذلك. في الوقت الحالي، ماكس ليس سعيدًا كثيرًا بالسيارة، بينما إسحاق راضٍ عنها. علينا العمل على ذلك، ومعرفة كيف يمكننا إسقاط هذه المعطيات على ظروف الغد".

وبينما أشار واشيه إلى التحديثات، جلبت ريد بُل أيضًا تحديثًا محدودًا إلى صحراء نيفادا. ويتعلق الأمر بتعديل صغير على الصفيحة الطرفية للجناح الأمامي، وصف حجار مكاسبه المحتملة بأنها "أقل من عُشر الثانية".

لكن بسبب الظروف الصعبة، لم تتمكن ريد بُل حتى الآن من اختبار القطعة الجديدة، وستضطر إلى الانتظار حتى حصة التجارب الحرة الثالثة للقيام بذلك.

وقال واشيه: "نعم، جلبنا أيضًا بعض التحديثات، ونريد بشكل أساسي اختبارها هنا. كان من المقرر اختبارها في حصة التجارب الحرة الأولى، لكننا لم نتمكن من ذلك، والأمر نفسه ينطبق على الحصة الثانية. علينا تجربتها في الأجواء الجافة، ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك صباح الغد".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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