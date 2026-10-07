المشكلة التي "قد تحرم كيمي أنتونيللي من المزيد من الانتصارات" في 2026
حذرت ناومي شيف من أن مشاكل الموثوقية المستمرة في وحدة طاقة مرسيدس قد تكلف متصدر البطولة كيمي أنتونيللي المزيد من الانتصارات.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: سرينفاسا كريشنان
حذرت محللة الفورمولا 1 في سكاي سبورتس وسائقة سلسلة دبليو السابقة ناومي شيف من أن المشاكل المستمرة في وحدة طاقة مرسيدس قد تكلف كيمي أنتونيللي انتصارات في السباقات وتهدد سعيه نحو اللقب.
يتصدر السائق الإيطالي حاليًا ترتيب بطولة السائقين برصيد 320 نقطة، بينما يحتل زميله في مرسيدس جورج راسل المركز الثاني برصيد 236 نقطة.
وخلال حديثها في برنامج "سكاي سبورتس إف 1 شو" عقب جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، ناقشت شيف النهاية المؤلمة لسباق راسل على حلبة سيبانغ الدولية. وكان البريطاني ينافس على إنهاء السباق ضمن المراكز الثلاثة الأولى، قبل أن يتعرض لعطل في وحدة الطاقة خلال اللفات الأخيرة، ما أدى إلى اتساع صدارة زميله في ترتيب البطولة إلى 84 نقطة.
وقالت شيف: "ليس أمرًا جيدًا أن تتكرر هذه المشاكل. لقد حدث ذلك مرات عديدة، وليس مع سيارة جورج فقط. كيمي واجه أيضًا بعض المشاكل".
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: ليام فابري
وأضافت: "واجهت سيارات أخرى تستخدم وحدات طاقة مرسيدس مشاكل كذلك. لذلك هناك مشكلة أوسع نطاقًا أعتقد أن توتو وولف يشعر بالقلق حيالها. لقد لاحظنا مدى إحباطه، ويمكننا أن نفهم سبب شعوره بهذا القدر من الإحباط".
هذا وأكدت شيف أن مشاكل وحدة الطاقة قد تكلف أنتونيللي بعض الانتصارات بينما ينافس على لقبه العالمي الأول، قائلة: "لكن عليك أن تتساءل عن سبب معاناتهم من هذا العدد الكبير من مشاكل الموثوقية على مختلف الأصعدة".
وأردفت: "قد يكلف ذلك كيمي المزيد من الانتصارات. وقد يكلف الفريق ببساطة الكثير من نقاط بطولة الصانعين، لأنك إذا فكرت في ريد بُل خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، كان إسحاق حجار قريبًا جدًا جدًا من ماكس فيرستابن حتى انطلاق السباق، لكن الفرق والسائقين الآخرين سينتزعون النقاط من مرسيدس".
واختتمت: "لذلك يمكنك أن تفهم سبب الإحباط المنتشر في جميع أنحاء الفريق. لكنني أشعر بالأسف تجاه جورج. لا أريد أن أمنحه عذرًا، لأن وظيفته هي أن يكون أسرع من زميله في الفريق. لكن في هذا العام الذي كان من المفترض أن يكون عامه، والذي تمتلك فيه مرسيدس أخيرًا سيارة تنافسية من أجله، أعتقد أنه أهدر الفرصة إلى حد ما".
شارك أو احفظ هذه القصّة
جورج راسل ينتقد تعقيدات الفورمولا 1 بعد فوضى السباق في جائزة البحرين الكبرى
فيرستابن ينتصر على فوضى سباق البحرين في ماليزيا ومنصة تتويج رائعة لـ هاميلتون وسط انسحاب راسل
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة
مرسيدس تطالب بتبسيط القوانين بعد فوضى سباق البحرين في ماليزيا بسبب السيارات "المعقدة إلى حد كبير"
لماذا تستطيع ساعة توتو وولف بقيمة 102 ألف دولار الصمود أمام أي شيء تقريبًا؟
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟
أحدث الأخبار
فيراري: نحتاج من وسائل الإعلام أن تدعمنا
هيلموت ماركو ينتقد خلل البرمجيات في جائزة البحرين الكبرى: "أمر مُخزٍ ولا يليق بالفورمولا 1"
المشكلة التي "قد تحرم كيمي أنتونيللي من المزيد من الانتصارات" في 2026
تقارير: الفورمولا 1 تعود إلى أفريقيا مع جائزة كبرى جديدة كليًا
فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات