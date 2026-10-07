حذرت محللة الفورمولا 1 في سكاي سبورتس وسائقة سلسلة دبليو السابقة ناومي شيف من أن المشاكل المستمرة في وحدة طاقة مرسيدس قد تكلف كيمي أنتونيللي انتصارات في السباقات وتهدد سعيه نحو اللقب.

يتصدر السائق الإيطالي حاليًا ترتيب بطولة السائقين برصيد 320 نقطة، بينما يحتل زميله في مرسيدس جورج راسل المركز الثاني برصيد 236 نقطة.

وخلال حديثها في برنامج "سكاي سبورتس إف 1 شو" عقب جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، ناقشت شيف النهاية المؤلمة لسباق راسل على حلبة سيبانغ الدولية. وكان البريطاني ينافس على إنهاء السباق ضمن المراكز الثلاثة الأولى، قبل أن يتعرض لعطل في وحدة الطاقة خلال اللفات الأخيرة، ما أدى إلى اتساع صدارة زميله في ترتيب البطولة إلى 84 نقطة.

وقالت شيف: "ليس أمرًا جيدًا أن تتكرر هذه المشاكل. لقد حدث ذلك مرات عديدة، وليس مع سيارة جورج فقط. كيمي واجه أيضًا بعض المشاكل".

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: ليام فابري

وأضافت: "واجهت سيارات أخرى تستخدم وحدات طاقة مرسيدس مشاكل كذلك. لذلك هناك مشكلة أوسع نطاقًا أعتقد أن توتو وولف يشعر بالقلق حيالها. لقد لاحظنا مدى إحباطه، ويمكننا أن نفهم سبب شعوره بهذا القدر من الإحباط".

هذا وأكدت شيف أن مشاكل وحدة الطاقة قد تكلف أنتونيللي بعض الانتصارات بينما ينافس على لقبه العالمي الأول، قائلة: "لكن عليك أن تتساءل عن سبب معاناتهم من هذا العدد الكبير من مشاكل الموثوقية على مختلف الأصعدة".

وأردفت: "قد يكلف ذلك كيمي المزيد من الانتصارات. وقد يكلف الفريق ببساطة الكثير من نقاط بطولة الصانعين، لأنك إذا فكرت في ريد بُل خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، كان إسحاق حجار قريبًا جدًا جدًا من ماكس فيرستابن حتى انطلاق السباق، لكن الفرق والسائقين الآخرين سينتزعون النقاط من مرسيدس".

واختتمت: "لذلك يمكنك أن تفهم سبب الإحباط المنتشر في جميع أنحاء الفريق. لكنني أشعر بالأسف تجاه جورج. لا أريد أن أمنحه عذرًا، لأن وظيفته هي أن يكون أسرع من زميله في الفريق. لكن في هذا العام الذي كان من المفترض أن يكون عامه، والذي تمتلك فيه مرسيدس أخيرًا سيارة تنافسية من أجله، أعتقد أنه أهدر الفرصة إلى حد ما".