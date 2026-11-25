فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

المشكلة التي حرمت بيير غاسلي من فرصة تحقيق "الفوز" بجائزة لاس فيغاس الكبرى

سائق ألبين أنهى السباق خامسًا، بعدما وصل إلى المركز الثالث وتصدر المشهد لأكثر من نصف السباق

إيد هاردي سيهانغير بيربيريك

منشور: 25-11-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين وبيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: Manuel Eletto

يعتقد بيير غاسلي أنه امتلك السرعة اللازمة للمنافسة على الفوز بجائزة لاس فيغاس الكبرى، لولا مشكلة في نظام التبريد أثرت على سيارة ألبين خلال المراحل الختامية من السباق.

وأنهى السائق الفرنسي السباق في المركز الخامس بعدما انطلق من المركز الثامن، لكنه كان يحتل المركز الثالث بعد 31 لفة من أصل 50، خلف ماكس فيرستابن، الفائز بالسباق لاحقًا، وجورج راسل سائق مرسيدس.

لكن غاسلي خسر خمسة مراكز بشكل مفاجئ خلال اللفات الأربع التالية، ليتراجع إلى المركز الثامن خلف لاندو نوريس وأوسكار بياستري وكيمي أنتونيللي ولويس هاميلتون وشارل لوكلير.

وأوضح السائق البالغ من العمر 30 عامًا أن السبب كان مشكلة تقنية في سيارته "إيه526"، قبل أن يستعيد المركز الخامس في نهاية المطاف، مستفيدًا من اصطدام راسل بالحواجز، إلى جانب تصادم ثنائي فيراري هاميلتون ولوكلير.

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وعندما سُئل بعد السباق عما إذا كان يشعر بالإحباط بسبب ضياع فرصة الصعود إلى منصة التتويج للمرة السادسة في مسيرته، أجاب غاسلي مساء السبت: "لن أصف الأمر بهذه الطريقة. لكنني سأبدأ بالقول إن هذا كان أفضل سباق لنا كفريق، وبالتأكيد سنركز على الجوانب الإيجابية".

وكانت أفضل نتيجة حققها غاسلي في موسم 2026 حتى ذلك الحين هي المركز السادس في الجولة الثانية بشنغهاي، رغم أنه مُنح مؤقتًا مركزًا على منصة التتويج في جائزة موناكو الكبرى، قبل أن يُحسم الأمر قضائيًا وتُعاد العقوبات.

بيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: Manuel Eletto

وأضاف غاسلي: "إلى جانب ذلك، كان سباقًا ممتعًا للغاية، وقد استمتعت كثيرًا بالقتال في مقدمة الترتيب. لكن في البداية، كانت سرعتنا مذهلة، وتمكنت من شق طريقي حتى المركز الثالث".

وتابع: "في تلك اللحظة، شعرت حقًا بأننا نمتلك السرعة التي قد تسمح لنا حتى بالمنافسة على الفوز. لكن بمجرد وصولي إلى المركز الثالث، أبلغني الفريق عبر اللاسلكي بأن حرارة السيارة ترتفع، وأن عليّ خفض قوة المحرك".

وأكمل: "خفضنا القوة لمدة 45 لفة. وعندما انتقلت إلى أكثر الإعدادات تطرفًا لتبريد السيارة، خسرت المراكز حتى المنعطف الخامس. خسرت مركزًا على المقطع المستقيم الخلفي، أي أنني فقدت مركزين خلال لفة واحدة، ثم واصلت التراجع. كنا نحاول إدارة درجات الحرارة".

وأردف: "كان عليّ توسيع الفارق مع السيارات أمامي. كان بإمكاني البقاء قريبًا منها، لكنني اضطررت إلى الابتعاد لتبريد السيارة. أشعر حقًا بأن منصة التتويج كانت في متناولنا، وواصلت طلب العودة إلى الطاقة الكاملة، لكن لم يُسمح لي بذلك إلا خلال آخر لفتين. سنراجع بالتحديد ما حدث، لأنني أرى أنكم جميعًا ترتدون سترات شتوية، وأنا أيضًا أرتدي سترة شتوية. لا أفهم حقًا لماذا كانت السيارة تعاني من ارتفاع الحرارة، لكن بعيدًا عن ذلك، كان ما قدمه الفريق جهدًا استثنائيًا".

وبلغت درجات الحرارة 9 درجات مئوية فقط، وهو ما جعل غاسلي في حيرة أكبر بشأن المشكلة، رغم اعتقاده أن النتيجة كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير من المركز الخامس الذي أبقاه في المركز العاشر بترتيب البطولة.

وقال: "لا أعتقد أننا توقعنا حدوث ذلك. لكن خلال هذه اللفات الـ45، وصلت الخسارة في أكثر الفترات صعوبة إلى أكثر من ثانية واحدة في اللفة، بسبب وضع المحرك الأبطأ الذي كنا نستخدمه".

واستطرد: "أنا سعيد بالمركز الخامس، لكن السيارة كانت سريعة جدًا بالتأكيد، وكان بإمكاننا تحقيق المزيد. في مرحلة ما، عندما كنت أستخدم ذلك الإعداد الأكثر تطرفًا، كنت أخسر الكثير من الوقت لدرجة أنني اعتقدت أنني سأتراجع إلى مركز أبعد من ذلك. كنت أحاول الحفاظ على موقعي، وكان لدينا أربعة أو خمسة إعدادات مختلفة نتنقل بينها. أعتقد أنني استخدمت الإعداد الأكثر تطرفًا لنحو 10 لفات، وكانت تلك أكثر مراحل السباق إثارة للقلق، لأنني كنت أستفيد من عامل السحب خلف السيارات الأخرى وأحاول العودة إلى المنافسة".

واختتم قائلًا: "لكن كما قلت، سنراجع ما حدث. هذه أمور واردة في السباقات، لكنني أعتقد أنها كلفتنا الكثير بالتأكيد".

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