المشكلة التي تواجه ثلاثي ريد بُل في موسم 2022 للفورمولا واحد

لعل نظام نقاط العقوبة هو أبرز الأمور التي يتوجب على حامل اللقب ماكس فيرشتابن بشكل خاص، الاحتراس جيداً منها.

في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان هناك أربعةُ بريطانيين على قمة جدول أكثر السائقين امتلاكاً لنقاط العقوبة، لكن وضعاً جديداً بدأ بالتبلور في 2022.

طوال موسم 2021، كان سائقو ريد بُل أكثر متلقي نقاط العقوبة من قبل الحكام.

حيث يتصدر يوكي تسونودا المركز الأول كأكثر السائقين امتلاكاً لنقاط العقوبة، أمام ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز، وجميعهم تحت مظلة ريد بُل.

"السائق الشقي" العامَ الماضي كان تسونودا، الذي تلقى ثماني نقاط عقوبة في موسمه كناشئ مع ألفا تاوري بسبب ستّة خروقاتٍ طوال الموسم.

وبدأ كل ذلك من سباقه الثاني في إيمولا، حين تلقى نقطة عقوبة لخروجه عن حدود المسار.

وفي جائزة النمسا الكبرى، أقدم الياباني على ثلاثة خروقاتٍ طوال عطلة نهاية الأسبوع في حلبة ريد بُل رينغ.

فقد أعاق فالتيري بوتاس خلال التصفيات وقطع خطّ مدخل الحظائر مرتين في السباق.

علاوة على ذلك، تلقى عقوبة في جولتي البرازيل والمملكة العربية السعودية بسبب حادثتين جمعته بسيارتي أستون مارتن: الأولى مع لانس سترول والثانية مع سيباستيان فيتيل.

خلف تسونودا بنقطة عقوبة واحدة، هناك سائقان فيرشتابن وبيريز بسبعة نقاط لكل منهما.

لكن ما قد يلعب دوراً حاسماً في المعارك المقبلة هو أن فيرشتابن تلقى نقاطه في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، ما يعني أن خطرها سيبقى حاضراً لفترة طويلة من 2022.

حتى جائزة إيطاليا الكبرى 2021، لم تكن لديه أية نقطة. من ثم حصلت حادثته مع لويس هاميلتون، التي وقع اللوم عليه فيها.

الواقعة الثانية جاءت في تصفيات قطر، عندما تجاهل الأعلام الصفراء وتلقى عقوبة نتيجة لذلك.

إضافة إلى ثلاث نقاط لخروجه عن المسار واكتساب أفضلية في السعودية، ما يعني اضطراره لإعادة المركز إلى منافسه هاميلتون، من ثم حصلت حادثة بينهما.

ويتوجب على الهولندي الحذر لعدم إضافة المزيد لأن مجموع نقاطه سيبقى سبعاً على الأقل حتى اليوم الذي يسبق جائزة إيطاليا الكبرى 2022 (9-11 سبتمبر/أيلول)، لأن كل نقطة لا تنتهي صلاحيتها إلا بعد مرور 12 شهراً عليها.

وقد تؤدي واقعتان إضافيتان مع ثلاث نقاط لكل منهما بحرمانه من المشاركة بسباقٍ نظراً لأن مجموع نقاطه حينها سيصبح أكثر من 12 نقطة.

من جهة أخرى، ونظراً لأنه تلقى عقوباتٍ في قطر والسعودية في وقت متأخر من الموسم الماضي، فإنه وبكل تأكيد سيحمل على الأقل خمس نقاط عقوبة طوال 2022.

ما يعني أنه وفي حال تلقى سبع نقاطٍ كما حصل معه في 2021، فإنه سيُحرم من المشاركة بسباق.

خلف ثلاثي ريد بُل، هناك سيباستيان فيتيل، نيكيتا مازيبين ونيكولاس لاتيفي، الذين يمتلكون جميعهم ست نقاط عقوبة.

لكن فيتيل لن يحمل تلك النقاط لفترة طويلة في الموسم، نظراً لأنه تلقى خمساً منها خلال أول سباقات الموسم الماضي في البحرين.

لويس هاميلتون من جهة أخرى، يمتلك نقطتين فقط لقاء حادثته مع فيرشتابن في سيلفرستون.

أما ميك شوماخر سائق هاس، فقد أكمل موسمه كناشئ من دون أية نقطة عقوبة إلى جانب سائقي فيراري: كارلوس ساينز وشارل لوكلير، وكذلك دانيال ريكاردو سائق مكلارين وروبرت كوبتسا الذي شارك مرتين بديلاً عن كيمي رايكونن مع ألفا روميو.

ترتيب السائقين بحسب نقاط العقوبة:

السائق النقاط موعد انتهاء صلاحية النقاط يوكي تسونودا 8 18.04.22 نقطة) سيرجيو بيريز 7 18.04.22 (2 نقطة) ماكس فيرشتابن 7 12.09.22 (2 نقطة) سيباستيان فيتيل 6 27.03.22 (3 نقطة) نيكيتا مايبين 6 02.05.22 (1 نقطة) نيكولاس لاتفي 6 06.06.22 (3 نقطة) لاندو نوريس 5 05.06.22 (3 نقطة) فالتيري بوتاس 5 25.06.22 (2 نقطة) لانس سترول 3 18.04.22 (1 نقطة) بيير غاسلي 3 09.05.22 (1 نقطة) أ نطونيو جيوفينازي 3 04.07.22 (2 نقطة) كيمي رايكونن 2 04.07.22 (2 نقطة) لويس هاميلتون 2 18.07.22 (2 نقطة) فرناندو الونسو 2 10.10.22 (2 نقطة) جورج راسل 1 17.07.22 (1 نقطة) إستيبان أكون 1 12.09.22 (1 نقطة)