فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

المشاكل تضرب مرسيدس وريد بُل في اليوم الثاني من تجارب البحرين

واجهت مرسيدس عطلًا في وحدة الطاقة خلال تجارب البحرين للفورمولا 1، بينما تعرضت ريد بُل لتأخير دام ساعتين صباح اليوم الخميس.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: جوزيبي كاساسي اي اف بي-صور جيتي

تعرض فريق مرسيدس لمشكلة ثانية في تجارب البحرين، بعد توقف سيارة "دبليو17" الخاصة بأندريا كيمي أنتونيللي عقب ثلاث لفات فقط بسبب عطل في وحدة الطاقة.

وكانت مرسيدس قد قطعت مسافات كبيرة بثبات خلال تجارب برشلونة القصيرة، لكن برنامجها في البحرين توقف الآن ليومين متتاليين. ففي حصة الأربعاء المسائية، اقتصر برنامج أنتونيللي على 30 لفة بسبب مشكلة في نظام التعليق، بعد أن أكمل جورج راسل 56 لفة في الحصة الصباحية.

وتلقى أنتونيللي ضربة جديدة بعدما تعرضت وحدة الطاقة الجديدة في سيارته لعطل بعد ثلاث لفات فقط، ما أجبر مرسيدس على استبدال وحدة الطاقة بالكامل في محاولة للعودة إلى الحلبة خلال الفترة المسائية.

اقرأ أيضاً:

ومن المقرر أن يتولى راسل القيادة مجددًا بعد استراحة الغداء، لكن مع ميل عدد اللفات لصالحه، قد تعدل مرسيدس برنامجها اليوم الخميس أو الجمعة لمنح أنتونيللي وقتًا أكبر خلف مقود سيارة "دبليو17".

وفي الوقت نفسه، بقيت ريد بُل في منصة الصيانة بسبب ما وصفته بـ "مشكلة روتينية أثناء تجميع السيارة"، ما تسبب في تأخير دام ساعتين.

وهذا التأخير اقتطع من وقت الحلبة المخصص لإسحاق حجار، الذي كان من المقرر أن يقود سيارة "آر بي22" طوال اليوم.

وكانت الفرق المزودة بمحركات مرسيدس قد تحدثت عن أفضلية مزعومة لوحدة الطاقة الهجينة الجديدة من ريد بُل–فورد، في ظل محاولات المصنعين المنافسين الطعن في تفسير مرسيدس لقوانين نسبة انضغاط المحرك.

وفي بداية حصة الخميس، تسبب سيرجيو بيريز في أول علم أحمر لليوم بعد توقف سيارته كاديلاك خلال لفة الخروج، لكن بعد سحب السيارة تمكن بيريز من العودة إلى الحلبة بعد نحو ساعة.

