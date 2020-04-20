المشاركة في سباقات في 2020 "ضرورة حرجةٌ" بالنسبة لويليامز

تراوحت السباقات التسعة الأولى من موسم 2020 بين إلغاء وتأجيل بسبب أزمة وباء "كوفيد-19" المتواصلة، ولا توجد علامات على موعد استئناف الموسم وبأيّ شكل.

وطُرحت العديد من المخاوف حول قدرة الفرق العشرة على النجاة من هذه الأزمة، حيث اعتمدت أغلبها إجراءات خفض نفقات شديدة في ظلّ توجّهها لانخفاض حادٍ في المداخيل.

وضمن حوار مع قناة "سكاي سبورتس نيوز"، شرحت ويليامز أهميّة استئناف التسابق حالما يكون ذلك ممكنًا من أجل مساعدة الفرق الصغيرة على النجاة.

وقالت: "من الواضح أنّ علينا أن ننتظر إلى أن يُصبح الوضع آمنًا للقيام بذلك. تجد الفورمولا واحد نفسها في بيئة قاسية في الوقت الحاضر".

وأكملت: "أمضينا أغلب وقتنا في الاجتماعات، أعني مدراء الفرق وفيا والفورمولا واحد، على مدار الأسابيع الأربعة الماضية لضمان أن نقوم بكلّ ما نحتاجه من أجل خروجنا جميعًا من هذه الأزمة من دون أضرار".

وأضافت: "من الواضح أنّ جزءًا من ذلك يتمحور حول موعد قدرتنا على العودة للتسابق، وتحديدًا بالنسبة لفريقٍ مثلنا. نحن واحدٌ من الفرق المستقلّة الحقيقيّة القليلة المتبقية، ليس لدينا دعمٌ مثل أغلب منافسينا في البطولة".

وأردفت: "التوجّه للتسابق ضرورةٌ حرجة بالنسبة إلينا هذا العام. لكن مثلما قلت فإنّ ذلك يجب أن يحدث عندما يُصبح من الآمن القيام بذلك".

وواصلت شرحها بالقول: "نأمل أن نعود إلى الحلبات هذا العام، وأن نتسابق ويُمكننا البناء على ذلك حينها".

وكانت عدّة شخصيّات من عالم الفورمولا واحد قد طالبت بمراجعة النموذج الماليّ للفرق، حيث ضغطوا لاعتماد سقف نفقات أقلّ من 100 مليون دولار بدءًا من 2021.

وسبق الاتّفاق على سقف بـ 175 مليون دولار للعام المقبل قبل أن يتمّ خفضه مؤخّرًا، لكنّ ويليامز قالت أنّ القوانين الماليّة الجديدة أتت متأخّرة جدًا لحماية الرياضة من الأزمة الحاليّة.

وقالت البريطانيّة: "أعتقد بأنّه لو كانت تلك القوانين قيد التطبيق منذ عامين، لما كنّا قلقين بهذا القدر الذي عليه نحن الآن".

وأضافت: "أعتقد بأنّ العمل الذي يُمكننا القيام به الآن لحماية كلّ الفرق في رياضتنا حرجٌ، لذا في حال تكرّر وضعٌ مشابهٌ في المستقبل فسنكون محميين أكثر حينها عوض أن نتشتّت مثلما هو عليه الحال الآن".

لكنّ ويليامز قبلت في المقابل أنّ القيود المتنوّعة المفروضة على السفر في مختلف البلدان صعّبت من مهمّة تكوين فكرة واضحة حول موعد استئناف التسابق.

وقالت: "هناك الكثير من الجوانب التي أعلم أنّ مجموعة الفورمولا واحد تعمل عليها وتتواصل مع هيئات رياضيّة أخرى لتحديد كيفيّة تسيير الأمور وإعادة رياضتنا إلى العمل".

وأضافت: "يجب القيام بذلك عندما يُصبح الوضع آمنًا. لكن علينا التسابق مجدّدًا. رياضتنا والجوائز الماليّة المرتبطة بموقعك في بطولة المصنّعين مهمّان جدًا لأعمالنا، وعلينا محاولة تحديد ما يُمكننا فعله إن لم يُقم أيّ سباقٍ هذا العام وسيكون ذلك خيارًا صعبًا جدًا".

واختتمت: "سمعت بعض الشائعات حول الانطلاق في يوليو، لو حدث ذلك فأنا متأكّدةٌ من أنّ ويليامز ستكون هناك".

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