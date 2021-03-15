المسدّس الغامض الذي يُساعد الفرق على إتقان إطارات 2021

تدرك جميع الفرق أنّ تحصلي معرفة واسعة بالإطارات الجديدة سيسمح بتوفير أداء إضافي من السيارات في التصفيات والسباق. لهذا السبب بُذل الكثير من العمل من أجل متابعة حرارة الإطارات وديمومتها على مدار التجارب الشتويّة وحتّى حصص التجارب.

لكنّ الملاحظين الدقيقين انتبهوا نهاية الأسبوع الماضي ضمن تجارب البحرين الشتويّة إلى استخدام عددٍ من التقنيين لجهازٍ غير مألوفٍ مع الإطارات، وذلك عبر استخدام مسدّسٍ على الإطارات حال نزعها من السيارات.

ويبدو أنّ هذا المسدّس يدخل في المطاط، وفي حين أنّ جميع الفرق حاولت اخفاء هذا الابتكار، فإنّه بوسعنا الكشف عن وظيفته.

ويُعرف المسدّس بـ "فيسيفو" وهو اسمٌ مشتقٌ من الاسم اللاتيني للبركان الشهير، ويتمّ إنتاجه من قبل شركة إيطاليّة ناشئة تُدعى "ميغا رايد".

ويُعدّ ذلك الاسم اختصارًا لـ "نظام تقييم اللزوجة المطاطيّة المتطور" وهو نتيجة أبحاث من قبل مجموعة محاكاة ديناميكا المركبات في جامة نابولي فيديريكو 2.

ويعمل المسدس على المساعدة على جمع البيانات حول سطح الإطار لفهم كيفيّة استجابته وسلوكه أثناء تواجده على المسار.

وباستخدام خوارزيّة معالجة بعديّة، فإنّ المسدس يسمح لمستخدمه بالحصول على فهمٍ كامل للخصائص الفيزيائيّة للإطار: وهو ما يمنح تحليلًا أفضل للحرارة الداخليّة، وصلابة التركيبة وتآكل السطح.

ويُمكن بسط تلك المتبدّلات على رسومات (أسفله) واستخدامها كأداء لفهم تأثير حرارة الإطارات وسطح المسار على أداء المطاط وديمومته.

فيسيفو تصوير: ميغا رايد

وفي حين أنّ بيريللي توفّر بيانات مكثّفة للفرق حيال مجال العمل المثالي للإطارات فإنّ ذلك لا يمنع السائقين في بعض الأحيان من التذمّر لمهندسين حيال عدم تواجدها في المجال المثالي، أو أنّ التآكل أسوأ من المتوقّع.

وفي حين أنّ مسدّس "فيسيفو" يتسبّب في حركة طرقٍ عند استخدامه، فإنّه لا يُعتبر أداة مدمّرة، ما يعني عدم تضرّر المطاط. وتسمح تلك الحرارة بالمساعدة على فهم اللزوجة المطاطيّة لسطح الإطار والمطاط بأكمله.

ولا يزال عدد الفرق التي تستخدم هذا الجهاز غير واضح، لكنّ حقيقة رؤية عددٍ من تقنيي شركة "ميغا رايد" يقومون بتحميل البيانات على الحواسيب تُظهر أنّ عدّة فرق تعاقدت معها، ومن المرجّح أن تتبعها فرقٌ أخرى.

فيسيفو تصوير: ميغا رايد