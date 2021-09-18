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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار

المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا

قال رئيس قسم رياضة السيارات في جامعة كارنفيلد أنّ لويس هاميلتون "لم يكن محظوظًا" ولكن "الهندسة والعلم" أنقذاه في حادثته مع ماكس فيرشتابن في مونزا.

المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا

اصطدم المتنافسان على اللقب هاميلتون وفيرشتابن بينما كان يقاتلان على مركز خلال سباق جائزة إيطاليا الكبرى، ما تسبب بارتفاع سيارة ريد بُل في الهواء وهبوطها على أعلى سيارة مرسيدس التي يقودها هاميلتون.

وقد احتك أحد إطارات سيارة فيرشتابن بخوذة هاميلتون، لكنّ الجزء الأكبر من الارتطام امتصّه نظام الطوق لحماية قمرة القيادة "هايلو".

ويعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الطوق أنقذ "بالتأكيد" حياة هاميلتون، بينما صرّح بطل العالم نفسه بأنّه شعر "بنعمة كبيرة بوجود ما تسبب بحمايته في ذاك اليوم".

وقد خضع الطوق إلى اختبارات مكثقة وأبحاث في جامعة كارنفيلد قبل تقديمه في الفورمولا واحد في موسم 2018، وذلك قبل توسيع استخدامه في جميع بطولات "فيا" للمقعد الأحادي.

وفي أعقاب حادثة هاميلتون الخطيرة في مونزا، صرّح كليف تيمبل رئيس برنامج رياضة السيارات في جامعة كارنفيلد بأنّ "العلم" وليس "الحظ" هو من أنقذ بطل العالم سبع مرات.

فقال: "هاميلتون لم يكن محظوظًا. الحقيقة هي أنّ الهندسة والعلم اللذين ارتكز عليهما هذا العمل هما من ضمنا سلامة السائقين. فالسلامة هي الأمر الأهم في رياضة السيارات".

وأضاف: "تم تقديم نظام الطوق في 2018، وقد أثبت أهميته في ذاك الموسم عندما حمى شارل لوكلير (الذي كان يقود لصالح ألفا روميو حينها) من سيارة مكلارين الطائرة التي كان يقودها (فرناندو) ألونسو".

وتابع: "كما كانت لدينا حادثة السيارة المشتعلة التي تعرض (رومان) غروجان في نوفبر 2020، ومن جديد برهن الطوق على دوره المهم بجانب إجراءات السلامة الأخرى".

وأكمل: "لقد برهن الطوق على أنه واحد من أهم أجهزة السلامة التي خدمت جميع السائقين في سباقات المقعد الأحادي من الفورمولا واحد وحتى الفورمولا 4. كما أثبتت تلك الحادثة أنّ الطوق قوي بشكل استثنائي وركيزة أساسية لعوامل السلامة الأخرى على السيارة".

واختتم: "هبوط سيارة فيرشتابن فوق سيارة هاميلتون يكافئ على الأرجح سقوط حافلة ذات طابقين على إحدى السيارات".

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