المركز السادس بدا "أفضل سيناريو" لألفا روميو بعد معاناتها المبكّرة

ضمن الفريق أفضل مركزٍ له في بطولة الصانعين منذ 2012 بتحقيقه المركز السادس متفوّقًا على أستون مارتن في السباق الأخير بالرغم من تعادلهما على صعيد النقاط.

وضمنت ألفا روميو المركز السادس من خلال أفضل نتيجة لفالتيري بوتاس عندما حلّ خامسًا في سابق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

ومثّل ذلك تحوّلًا كبيرًا بعد التجارب الشتويّة الماضية عندما عانى الفريق لإكمال ثلاث لفّات خلال الاختبار الأوّلي لسيارة "سي42" بسبب مشكلة الارتدادات الفادحة التي واجهها.

لكن حالما تمكّن الفريق من السيطرة عليها، فقد استفاد من حقيقة أنّه أحد الفرق القليلة التي لم يكن وزن سياراتها عاليًا، وتمكّن الفريق من جمع 51 نقطة من نقاطه الـ 55 خلال السباقات التسعة الأولى.

وضمن حوارٍ أجراه قبل انتقاله إلى فيراري لموسم 2023، اعترف فاسور بأنّ المركز السادس كان ربّما أفضل من توقّعات الفريق في بداية الموسم.

وقال فاسور لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان ذلك السيناريو الأفضل الذي يُمكننا تخيّله".

وأضاف: "بالتأكيد كان علينا التحسّن، ولم يكن كلّ شيء مثاليًا. لكنّنا كنّا في موقعٍ جيّدٍ في النهاية".

وأردف: "على صعيد الأداء، فقد قلّصنا الفارق مع الصدارة، كما أنّني مسرورٌ بالتطوّر الذي حقّقناه على مدار الموسم".

ثمّ تابع: "كانت الوتيرة جيّدة حقًا في السباقات الثلاثة أو الأربعة الأخيرة من الموسم. واجهنا زخمًا سيّئًا في الصيف لأسباب متعدّدة، لكن هكذا كان الوضع".

واعترف فاسور بأنّ الوضع بدا "أسوأ من المركز السادس أصلًا" خلال تجارب برشلونة، حيث أكملت ألفا روميو 175 لفّة فقط على مدار الأيّام الثلاثة، وهو ثاني أقلّ رصيد بين جميع الفرق.

وقال الفرنسي: "كانت الاختبارات الأوليّة والتجارب الشتويّة الأولى في برشلونة قاسيتين على الفريق. واجهنا ضررًا ومشاكل تقنيّة على السيارة، وقلّص ذلك من المسافات التي كنّا قادرين على قطعنا على مدار الأيّام الثلاثة".

وأردف: "كنت قلقًا حيال الوضع، لكنّ الفريق تمتّع بردّة فعل جيّدة جدًا وكنّا قادرين على العودة في التجارب الشتويّة الثانية في البحرين بحلٍ جيّد، وكنّا تنافسيين في سباق البحرين".