تمت تبرئة ماكس فيرستابن من ارتكاب أية مخالفة تستوجب العقوبة، على خلفية احتمالية انتهاكه قوانين الأعلام الصفراء خلال التصفيات التأهيلية للسباق القصير في جائزة سنغافورة الكبرى.

وكان فيرستابن قد خضع للتحقيق بسبب تجاوزه لويس هاميلتون في منطقة رُفع فيها العلم الأصفر خلال القسم الأول من التصفيات القصيرة، بعدما اصطدم سيرجيو بيريز بالحواجز عند المنعطف الخامس، وانتهى به الأمر إلى فقدان جناحه الأمامي على خط التسابق. وأدت هذه الحادثة في نهاية المطاف إلى رفع العلم الأحمر.

واعتبر مراقبو السباق التابعون للاتحاد الدولي للسيارات أن فيرستابن خفّض سرعته بالقدر الكافي استجابةً للعلم الأصفر، بعدما رفع قدمه بالكامل عن دواسة الوقود. كما رأوا أن الفارق الكبير في السرعة بين سيارة ريد بُل وسيارة فيراري جعل من الصعب على السائق الهولندي استخدام المكابح بأمان، إذ كانت سرعة هاميلتون أقل بنحو 70 كيلومترًا في الساعة.

وبناءً على ذلك، سيحتفظ فيرستابن بالبول بوزيشن للسباق القصير على حلبة مارينا باي، من دون فرض أية عقوبة على شبكة الانطلاق أو أية عقوبة أخرى.

نص قرار مراقبي السباق بالكامل

"استمع مراقبو السباق إلى إفادة سائق السيارة رقم 3، ماكس فيرستابن، وسائق السيارة رقم 44، لويس هاميلتون، وممثلي الفريقين، كما راجعوا بيانات أنظمة تحديد المواقع والمراقبة، ومقاطع الفيديو، والتوقيت، والبيانات عن بُعد، والاتصالات اللاسلكية للفرق، والتسجيلات المصورة من داخل السيارتين"

"بينما كانت السيارة رقم 3 تخرج من المنعطف السابع خلال لفة سريعة، رُفع علم أصفر واحد. وكانت السيارة رقم 44 أمام السيارة رقم 3، وقد أُبلغ سائقها باقتراب السيارة رقم 3. وأوضح سائق السيارة رقم 44 أنه خفّض سرعته بعد الخروج من المنعطف السابع وانتقل إلى اليمين لضمان ابتعاده عن خط التسابق. وتجاوزت السيارة رقم 3 السيارة رقم 44 قبل المنعطف الثامن، بينما كانت السيارتان لا تزالان داخل المنطقة التي يسري فيها العلم الأصفر. وبعد ذلك، تخلى سائق السيارة رقم 3 عن محاولته تسجيل لفة سريعة"

"وأوضح سائق السيارة رقم 3 أنه كان يضغط على دواسة الوقود عند الخروج من المنعطف السابع، ثم شاهد العلم الأصفر ورفع قدمه عن الدواسة. وقد أكدت بيانات السيارة ذلك. وخلال مسافة تقارب 40 مترًا من دخوله منطقة العلم الأصفر، كان سائق السيارة رقم 3 قد رفع قدمه بالكامل عن دواسة الوقود"

"كان سائق السيارة رقم 44 يستخدم المكابح، وخفّض سرعته إلى أقل من 60 كيلومترًا في الساعة عند نقطة التجاوز. وبما أن السيارة رقم 3 كانت في لفة سريعة وتخرج من المنعطف السابع مع الضغط على دواسة الوقود، بينما خفّضت السيارة رقم 44 سرعتها، فقد كان الفارق بين سرعتي السيارتين كبيرًا عند لحظة التجاوز، رغم أن سائق السيارة رقم 3 كان قد بدأ أيضًا باستخدام المكابح"

"اقتنع مراقبو السباق بأن سائق السيارة رقم 3 استجاب بصورة مناسبة للعلم الأصفر، من خلال رفع قدمه عن دواسة الوقود وخفض سرعته. وكانت سرعة السيارة رقم 44 عند نقطة التجاوز أقل بنحو 70 كيلومترًا في الساعة من سرعة السيارة رقم 3 خلال لفة سريعة أخرى في الحصة نفسها. وأوضح سائق السيارة رقم 3 أن تجنب التجاوز كان سيتطلب استخدام المكابح بقوة كبيرة، وأنه رأى أن القيام بذلك كان من الممكن أن يؤدي إلى وضع غير آمن"

"وخلص مراقبو السباق إلى أن سائق السيارة رقم 3 انتهك قوانين الأعلام الصفراء بتجاوزه السيارة رقم 44. لكنهم اقتنعوا بأن التجاوز كان نتيجة مؤسفة للفارق الكبير في السرعة بين السيارتين، وقرروا في ظل هذه الظروف عدم فرض أي عقوبة".