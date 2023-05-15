المراسم "الأمريكية" قبل سباق ميامي أثارت الجدل لكن أثرها إيجابي على سوق الولايات المتحدة
ما زالت الآراء منقسمة حيال المراسم الصاخبة "ذات الطابع الأمريكي" قبل سباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد.
أحبّ البعض تلك المراسم الخاصة والتي كان الهدف منها جذب المزيد من المتابعين للرياضة وفتح الباب أمام جمهور جديد.
لكن البعض الآخر لم يكن مسروراً مع قلق بأن يتجاهل مالكو البطولة جودة السباقات (وبالتالي خسارة اهتمام المتابعين الأوفياء) على حساب المراسم الصاخبة الترفيهية.
لكن بالرغم من كل ذلك، فإن ما يبدو واضحاً حتى الآن هو أن قطّاع الأعمال في الولايات المتحدة بات مهتماً للغاية بالفورمولا واحد.
حيث كشفت تقارير تحليلة صدرت مؤخراً إلى أن عدد الشركات الأمريكية المشاركة في جائزة ميامي الكبرى، أكبر من أي وقت مضى.
حيث شهد موسم 2022 الماضي مشاركة أكثر من 100 شركة أمريكية عبر عقود الرعاية وهو رقم أكبر بضعفين من 44 شركة كانت مشاركة حين استحوذت ليبرتي ميديا على البطولة في 2017.
انخفض ذلك العدد خلال الفترة الشتوية، لكن بدأ موسم 2023 مع 98 شركة، قبل أن يرتفع إلى 105. ومع الاقتراب من جائزة لاس فيغاس الكبرى، فإن ذلك العدد مرشّح للارتفاع بشكل كبير.
وبينما يعتبر الرقم جيداً بحد ذاته، لكن المسألة تتمحور كذلك حول توازن القوى بين أمريكا وأوروبا، حيث يعني الوضع الحالي وجود عدد أكبر من الشركات الراعية الأمريكية مقارنة بتلك الفاعلة في السوق الأوروبية.
علاوة على ذلك، فإن عدد الرعاة الأوروبيين في تناقص، حيث خسرت ألمانيا 6 شركات راعية مقارنة بالعام الماضي، 3 منها قررت عدم البقاء بسبب خروج ميك شوماخر من السباقات.
وفيما يتعلق بعدد الرعاة الأمريكيين مع الفرق، فإن مكلارين تمتلك المركز الأول مع 25 راعياً من أمريكا، بينما تمتلك ريد بُل 18 راعياً أمريكياً وهو ضعف عدد الشركات الراعية منذ عامين.
وبدت قيمة الفورمولا واحد ضمن قطاع الأعمال واضحة في ميامي، مع تواجد الكثير من المشاهير علاوة على وجود جيم آلين رئيس ملعب هارد روك، الذي يرى بأن سعي الفورمولا واحد للدمج بين الترفيه والرياضة عالية المستوى أمر محوري للشركات ضمن مجال الترفيه.
والأرقام تؤيّد كلامه بالفعل، لأن الاهتمام ضمن قطاع الأعمال الأمريكي بالفورمولا واحد يتصاعد إلى مستويات غير مسبوقة!
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