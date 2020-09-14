المدير التنفيذي لدى فيراري: الفريق "عالق في حفرة" حالياً

عانت فيراري من سباق مخيّب آخر في جائزة توسكانا الكبرى، حيث تراجع شارل لوكلير من المركز الثالث المؤقت الذي كان يحتله، لينهي ثامناً، بينما اكتفى سياستيان فيتيل بالمركز العاشر.

وتزامناً مع حدث السباق الألف للحصان الجامح في البطولة، تواجد مسؤولون كبار من إدارة الفريق خلال الجولة، من بينهم الرئيس جون إيلكان وكاميلليري.

وتعقيباً على الموسم الصعب الحالي الذي تخوضه فيراري، خاصة بعد سباقي سبا ومونزا، أكد كاميلليري أنه لا يختبئ من المشاكل التي يواجهها الفريق.

فقال: "نحن واقعون في حفرة الآن، ونحن نعلم ذلك. المسألة مرتبطة بعدة عوامل، لكن كل شيء أقوله سيُفهم على أنه التماس للأعذار. ونحن لا نتذرع بأي عُذر".

وتابع: "لذا ما يهم هو التركيز على المشاكل الحالية، والعمل الجاد والكبير للعودة إلى مكانتنا الاعتيادية".

وتعي فيراري أن تجميد التطوير للهيكل والمحرك سيعيق سعيها لاستعادة الأداء.

لكن، تأمل العلامة الإيطالية أن تثمر جهودها في خفض الفارق خلف فريقي الصدارة، قبل أن يتم اعتماد القوانين الجذرية الجديدة بدءاً من موسم 2022.

"منطقياً، سعينا لتقديم وتيرة جيدة (قبل 2020)، سيكون مهمة صعبة للغاية" قال كاميلليري.

وأكمل: "نحن ضمن معركة مستمرة في الفورمولا واحد، سواء داخل أو خارج الحلبة، ولا توجد حلول سحرية. لذا سنأخذ الوقت الضروري للعمل".

وتابع: "آمل مع بعض المرونة في قوانين الموسم المقبل، أن نتمكن من تحقيق بعض التقدم مقارنة بوضعنا الحالي".

واختتم: "مرسيدس: تُرفع القبّعة لهم، لقد قاموا بعمل مذهل، وسنرى كيف سيكون الوضع في 2022 مع القوانين الجديدة، إن كانت ستغيّر خارطة المنافسة. هذا ما نأمله".

يشار إلى أن فيراري احتفلت بالذكرى الـ 1000 لمشاركتها في البطولة، بحدث خاص أقيم في فلورنسا مساء يوم السبت، حيث أكد كاميلليري أنه ما زال على ثقة تامة بالمستقبل الباهر الذي ينتظر الفريق.