المدير التنفيذي الجديد يؤكد التزام آودي بالفورمولا واحد في 2026

استلم جيرنوت دولنر مدير مجموعة فولكسفاغن، إدارة مقاليد آودي من مديرها التنفيذي السابق ماركو دوسمان، الذي قاد العلامة الألمانية لدخول الفورمولا واحد بعد الاستحواذ على ساوبر والعمل على تصميم وحدة الطاقة الخاصة بها.

وبينما التزمت آودي الصمت حيال برنامجها في الفورمولا واحد بهدف تفادي أية مشاكل مع ألفا روميو الراعي الرئيسي لفريق ساوبر، لكن قلة التصريحات أدت إلى شكوك حيال نيّتها المواصلة.

وظهرت تقارير حول أن المحرك متأخر بأشهر عن المنافسين وأن هناك إمكانية لتراجع آودي عن دخول البطولة.

لكن وفي أول مقابلة له بعد منصبه الجديد، أكد دولنر التزام آودي بالفورمولا واحد.

فقال في تصريح مع هاندلسبلات المجلة الألمانية المختصة بالأعمال: "هناك قرار صريح من قبل مجلس الإدارة والمجلس الإشرافي لكل من آودي ومجموعة فولكسفاغن، بدخول الفورمولا واحد في 2026. الخطة ما زالت قائمة".

تصوير: صور موتورسبورت ثيو بورشير، ألفا روميو

من جهته، نفى آلوني برفي مدير فريق ساوبر بشدة التكهنات بأن آودي قد تنسحب من المشاركة.

فقال: "سبب غياب التصريحات واضح. نحن ما زلنا فريق ألفا روميو ستايك اف1".

وأكمل: "لذا، حتى نهاية العام، لدينا التزامات معينة فيما يتعلق بالمستقبل، ومشاركة آودي. فنحن نحترم ألفا روميو بالكامل في هذه الأمور".

وأردف: "لا نريد الخروج بأية إعلانات وتصريحات فيما عدا الأمور المتعلقة بالبطولة. لكن الالتزام كما قلت، ما زال موجوداً".