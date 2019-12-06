المدير التقني لدى رينو في الفورمولا واحد يغادر الفريق
سيغادر نيك تشيستر المدير التقني لدى رينو، أسوار فريق الفورمولا واحد كجزء من عملية إعادة هيكلة كبيرة للقسم التقني.
كان تشيستر جزءاً من فريق إنستون منذ بداية هذا القرن، حيث انضم إلى الفريق الذي أصبح بينيتون، كمدير سباق ثم شغل عدة مناصب حتى التحول إلى فريق رينو المصنعيّ، من ثم لوتس ومن ثم رينو مجدداً.
حتى الآن، لعب تشيتسر دوراً بارزاً في إدارة الوجهة التقنية لفريق رينو تحت إشراف مارسين بودكوفسكي، لكن بدأ فترة استراحته الإلزامية قبيل خروجه الرسميّ من الفريق.
وكان دوره قد بات موضع شكّ خلال الشهر الماضي حين تمّ تعيين ديرك دي بير كرئيس لقسم الانسيابية، ضمن سعي رينو المتواصل لتعويض عثراتها في موسم 2019 المنصرم.
وبعد إنهائها بالمركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنّعين لموسم 2018، كانت رينو تستهدف خفض الفارق خلف فرق الصدارة، لكنها بدلاً من ذلك تراجعت إلى المركز الخامس في 2019، خلف مكلارين فريقها الزبون الذي تزوده بالمحركات.
من جهته، أثنى سيريل أبيتبول مدير فريق رينو على التزام تشيستر مع الفريق، وعلى نظرته التقنية المتميزة.
فقال: "نود توجيه الشكر العميق إلى نيك على كل شيء، ونتمنى له النجاح في المرحلة المقبلة من مسيرته المهنية".
أما تشيستر فقال: "لقد أمضيتُ 19 عاماً مع فريق يمتلك روحاً رائعة، وعملتُ مع أشخاص يمتلكون موهبة ووفاءً لا يصدقان. أنا أتطلع قدماً إلى التحدي الجديد وأتمنى الأفضل للجميع في هذا الفريق".
وسيترك تشيستر الفريق إلى جانب بيتر ماشين، الرئيس السابق لقسم الانسيابية ضمن عملية إعادة الهيكلة هذه.
وكانت رينو قد أعلنت سابقاً أن بات فراي سينضم إلى الفريق في 2020، حالما يصبح حراً من التزاماته مع مكلارين، التي ساعد فراي في عملية تحوّلها.
اقرأ أيضاً:
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|قائمة الفرق
|فريق رينو اف1
المدير التقني لدى رينو في الفورمولا واحد يغادر الفريق
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
|
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
|
01:00
13:00
|
|التجارب الحرّة الثانية
|
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
|
05:00
17:00
|
|التجارب الحرّة الثالثة
|
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
|
02:00
14:00
|
|التجارب التأهيليّة
|
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
|
05:00
17:00
|
|السباق
|
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
|
05:10
17:10
|