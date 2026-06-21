وجه لويس هاميلتون رسالة قوية بعدما حقق الفوز في سباقه الحادي والثلاثين بقميص فيراري بفضل استراتيجيته الهجومية بالتوقف ثلاث مرات في منصة الصيانة على حلبة برشلونة-كتالونيا.

وبعد حلوله ثانيًا في كندا وموناكو، رفع هذا الانتصار رصيد بطل العالم سبع مرات البالغ من العمر 41 عامًا إلى المركز الثاني في الترتيب العام، بفارق 41 نقطة فقط خلف المتصدر أندريا كيمي أنتونيللي.

أما زميله شارل لوكلير، الذي يملك 75 نقطة بعد سبعة سباقات، فيتأخر بفارق 81 نقطة عن الصدارة.

وقد أدى صعود هاميلتون إلى دفع محللين، مثل سائق الفورمولا 1 السابق جوليون بالمر، إلى القول إن فيراري يجب أن تدعم السائق البريطاني بالكامل في سعيه نحو لقبه التاريخي الثامن.

ووفقًا لبالمر، فإن تحويل هاميلتون إلى السائق الأول قد يمنح فيراري أفضلية "حاسمة" أمام ثنائي مرسيدس أنتونيللي وجورج راسل، لكن ذلك سيكون على حساب لوكلير.

لكن الدكتور ريكاردو تشيكاريلي، الذي يعمل مدربًا ذهنيًا للوكلير منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، أكد أن فريدريك فاسور لا ينوي إجراء مثل هذا التمييز داخل مارانيللو، ويريد معاملة السائقين على قدم المساواة.

حيث قال تشيكاريلي في تصريحات لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لويس يعيش انتفاضة مذهلة، وربما تأقلم مع السيارة الحمراء بشكل أفضل من شارل".

وأضاف: "بطل العالم سبع مرات استعاد حافزه لأنه يمتلك سيارة تلبي توقعاته. من الطبيعي جدًا ألا ترغب في إهدار إمكانياتك عندما تكون قادرًا على الفوز. لكن فريد لا يريد أيضًا التضحية بإمكانيات شارل، وليس مضطرًا لاتخاذ قرارات جذرية على الفور، بل يمكنه الانتظار".

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وأردف: "انسجامًا مع فلسفة عمل فيراري، سيقوم ببساطة بإزالة العقبات من أمامهما ويترك الأمور تأخذ مجراها. لن يكون هناك تمييز بين السائق الأول والثاني في السيارة الحمراء. فاسور سينتظر ليرى كيف ستتطور الأمور، لأنه يعرف جيدًا أن لوكلير قادر على استعادة مستواه فجأة والفوز بثلاثة سباقات متتالية".

وكان فريدريك فاسور قد اتخذ موقفًا واضحًا عندما شاهد هاميلتون ولوكلير يتنافسان على الحلبة خلال جائزة الصين الكبرى والسباق القصير في مارس، حيث قال: "لن أفكر حتى في تطبيق أوامر الفريق".

ومع ذلك، ومع تزايد فرص هاميلتون في المنافسة على اللقب، عاد هذا الملف ليطفو مجددًا على السطح داخل الحظيرة.

لكن بالنظر إلى أن 15 سباقًا لا تزال متبقية من أصل 22 سباقًا في الموسم، فقد يكون من المبكر جدًا اختيار سائق أول داخل فيراري.

علاوة على ذلك، فإن تحديث المحرك الذي تخطط فيراري لجلبه إلى النمسا الأسبوع المقبل قد يعيد لوكلير إلى دائرة المنافسة على اللقب.

ويتمثل أكبر ضعف حالي في سيارة "اس.اف-26" مقارنة بسيارة مرسيدس "دبليو17" في نقص القوة الخالصة للمحرك.

وكانت مرسيدس قد حصلت على حق تطوير إضافي لمحركها بعدما قرر الاتحاد الدولي للسيارات أن ريد بُل تمتلك أفضل محرك احتراق داخلي، ما منح منافسيها حقوق نظام فرص التطوير والتحديثات الإضافية ADUO.

وإذا نجح تحديث فيراري في منح هاميلتون ولوكلير فرصة متساوية للمنافسة على اللقب، فقد لا يندم فاسور على عدم اللجوء إلى أوامر الفريق في هذه المرحلة من الموسم.