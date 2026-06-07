"المحرك كان ميتًا!".. فيرستابن محبط بعد الانسحاب في موناكو
كشف ماكس فيرستابن أن المشكلة التقنية التي أجبرته على الانسحاب من جائزة موناكو الكبرى كانت مرتبطة بالمحرك.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندريا ديوداتو
على الرغم من تفوق ماكس فيرستابن على سائقي فيراري في التصفيات، فإنه خسر مركز الانطلاق الأول لصالح سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي، وانطلق من المركز الثاني.
لكن سباق فيرستابن انتهى خلال الأمتار الأولى فقط.
وتوقفت سيارة سائق ريد بُل عند الانطلاقة، ما اضطره إلى المناورة على الحلبة لتجنب الاحتكاك بالسيارات خلفه.
وعبر عن إحباطه عبر راديو الفريق قائلًا: "نعم، رائع. يا له من أمر سيئ للغاية. يا شباب، ما هذا؟!".
وتمكن فيرستابن من إعادة تشغيل سيارته، لكنه عاد إلى المرآب بعد اللفة الأولى، لينتهي سباقه مبكرًا.
وضمن حديثه بعد السباق، أوضح فيرستابن أن مشكلات المحرك كانت قد ظهرت في الواقع قبل انطلاق السباق.
حيث قال السائق الهولندي لشبكة سكاي سبورتس فورمولا 1: "الأمور لم تكن تسير بشكل جيد خلال لفة التحمية. ثم أصبحت أسوأ بكثير عند الانطلاق".
وأضاف: "لم يكن هناك أي استقرار على الإطلاق، ثم توقف المحرك رسميًا".
وتابع: "عادت القوة بعد المنعطف الأول، لكن صوت المحرك كان سيئًا للغاية".
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images
وأضاف: "لم أكن قادرًا على قيادة السيارة بكامل دواسة الوقود. لذلك أعدت السيارة إلى المرآب وانتهى سباقنا هناك".
وستنتقل الفورمولا 1 إلى إسبانيا لخوض الجولة السادسة من الموسم بعد موناكو.
ووفقًا لفيرستابن، فإن حلبة برشلونة-كاتالونيا ستكون معيارًا أفضل بكثير لمعرفة مدى فعالية التحديثات التي جلبها ريد بُل خلال الأسابيع الأخيرة.
حيث قال: "ستكون حلبة مختلفة تمامًا. لذلك سيكون اختبارًا جيدًا لمعرفة ما إذا كنا قد حققنا بالفعل خطوة كبيرة إلى الأمام".
وأضاف: "لأن الأمر هناك يعتمد بالكامل على المنعطفات السريعة والأداء الارتكازي".
وختم قائلًا: "لذلك تنتظرنا عطلة نهاية أسبوع مثيرة جدًا هناك".
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