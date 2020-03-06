المجلس العالمي يهاجم بيان فرق الفورمولا واحد حول قضيّة فيراري
أوضح المجلس العالمي لرياضة السيارات معارضته للبيان الذي أصدرته سبعة فرقٍ ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد هذا الأسبوع بخصوص التسوية المثيرة للجدل بين "فيا" وفيراري.
طالب البيان، الذي وقّعت عليه كلٌ من مرسيدس، وريد بُل، ومكلارين، ورينو، وألفا توري، وريسينغ بوينت وويليامز، بالمزيد من الشفافيّة في ما يتعلّق بالتحقيق في وحدة طاقة فيراري والتسوية التي تلته.
كما أنّه أشار إلى أنّه "من مسؤوليّة منظّم رياضي دولي التصرّف وفق أعلى معايير الحوكمة، والنزاهة والشفافيّة".
واستجابت "فيا" بالأمس من خلال تحدّي البيان والإشارة إلى أنّ قوانينها القضائيّة الخاصة لا تفرض عليها الإفصاح عن تفاصيل التسوية. كما أنّها اعترفت بأنّها "لم تكن راضية بالكامل" عن شروحات فيراري، لكنّها لم تشعر بأنّها امتلكت قضيّة قاطعة.
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وضمن اجتماعه اليوم في جينيف، دعم المجلس العالمي لرياضة السيارات قرارات جان تود رئيس "فيا"، الذي أشرف على التحقيق، ووجّه انتقادات للفرق.
وجاء في بيانه: "عبّر المجلس عن دعمه الكامل لرئيس فيا والقسم التقنيّ التابع لفيا في ما يتعلّق بالإدارة العامة للقضيّة، وعارض بشدّة أيّة تعليقات تضرّ بسمعة وصورة فيا وبطولة العالم للفورمولا واحد".
وستزيد هذه الاستجابة من حدّة التوتّر بين الهيئة الحاكمة والفرق بالتوجّه للجولة الافتتاحيّة من الموسم في ملبورن نهاية الأسبوع المقبل.
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المجلس العالمي يهاجم بيان فرق الفورمولا واحد حول قضيّة فيراري
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