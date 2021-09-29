المارشلز في الفورمولا واحد: من هم وماذا يفعلون وهل يتقاضون مرتبًا؟

يمتلك المراقبون أو الـ "مارشلز" صلاحيات أكبر بكثير من مجرد تنظيف القطع المتناثرة وحطام سيارات الفورمولا واحد بعد تعرضها لحادث. فهم الجنود المجهولون وراء نجاح رياضة السيارات، حيث يقومون بعمل هام جدًا مع اقتراب موعد إقامة الحدث.

إليكم مقالًا مفصلًا حول ماهية عمل الـ "مارشلز" وكيف يمكنكم المشاركة!

من هو الـ "مارشل"؟

يلعب المراقبون دورًا حيويًا في السماح بإقامة أحداث رياضية تتعلق بالسيارات. يرتدي هؤلاء المتطوعون بدلاتهم البرتقالية التي يمكن رؤيتها بوضوح، ويضطلعون بمجموعة متنوعة من الأدوار، مثل تحريك السيارات المتضررة بعيدًا عن المسار التسابقي، بهدف إيصال السباق إلى برّ الأمان بنجاح وسلامة.

دانيال ريكاردو، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

من بامكانه أن يكون "مارشل"؟

يمكن لأي شخص تقريبًا أن يصبح "مارشل". طالما أنك لائق بدنيًا بما يكفي لأداء واجبات المارشل، يمكنك التسجيل ولا يوجد حد أقصى للسن. يمكن للأطفال المشاركة أيضًا، ويمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا أن يصبحوا "مارشل" بشرط أن يكونوا برفقة شخص بالغ في جميع الأوقات. لا توجد قيود أخرى حول ذلك.

كيف تصبح مارشل؟

أفضل طريقة هي للمشاركة هي من خلال الاشتراك في النادي المحلي للـ "مارشلز" ضمن بلدك.

تكمن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان بإمكانك أن تقوم بهذا الدور عن طريق المشاركة في يوم تجريبي. يحصل ذلك خلال إقامة أحد الأحداث الرياضية ما يسمح لك بمراقبة وتجربة مجموعة من الواجبات التي يؤديها المراقبون واكتساب فهم أفضل لما يعتمد عليه دورك.

المارشالز تصوير: صور موتورسبورت

ما هي الأدوار والمهام الرئيسية للمارشلز خلال سباق عطلة نهاية الأسبوع؟

هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوار والمهام المختلفة التي يمكن للمارشل القيام بها، بدءًا من الواجبات الواضحة التي يمكن رؤيتها على التلفزيون، إلى الأدوار الإدارية الأكثر بعدًا عن الأضواء. فيما يلي بعض الأنواع الرئيسية للمارشل.

مارشلز المسار: هؤلاء هم من يتبادرون إلى الذهن بشكل واضح، ويمكن رؤيتهم بانتظام على شاشات التلفزيون. تقع على عاتقهم مسؤولية المساعدة في ضمان خلو المسار من أية عقبات يحتمل أن تكون خطرة. يتضمن ذلك التأكد من خلو الحلبة من السيارات المتضررة ونقلها إلى مكان آمن ويمكن أن تشمل المهام أيضًا إزالة الحطام او القطع المتناثرة أو الحصى أو الزيت من الحلبة.

مارشلز الأعلام: من أكثر أنواع المارشل وضوحًا هو الشخص الذي يعطي إشارات مهمة للسائقين على الحلبة بواسطة الأعلام. يمكن أن يشمل ذلك تحذير المنافسين من خطر محتمل، وتحديدًا عند انزلاق سيارة من خلال التلويح بعلم أصفر أو السماح للمتسابقين بمعرفة أن المسار أصبح آمنًا مرة أخرى من خلال إشهار العلم الأخضر. مسؤول خط النهاية لديه مهمة إضافية تتمثل في التلويح بالعلم المرقط في نهاية السباق.

مارشلز منصات الانطلاق: تتمركز هذه المجموعة من المارشلز لمراقبين في منصات الانطلاق ويتم استدعاؤهم للعمل خلال المناسبات النادرة عندما يكون هناك حادث في المنصات. قد يكون ذلك نتيجة تصادم بين السيارات التي تدخل وتخرج من مرآب فرقها أو قد يتعاملون مع حريق نشب عند التزود بالوقود. تم تجهيز بعض الـ "مارشل" في منصات الإنطلاق أيضًا بمسدس قياس سرعة للتأكد من أن السائقين لا يتجاوزون السرعة المسموح بها عند السير في المنصات.

مارشلز خط البداية: يلعب هؤلاء المارشلز دورًا مهمًا قبل بدء السباق ويتأكدون من أن جميع السيارات تصطف بشكل صحيح عند الشبكة. ثم يلوحون بعلم أصفر إذا توقف أي سائق أو عانى للخروج من الخط عندما يبدأ السباق.

مارشلز البادوك: ليست هناك حاجة للمارشلز حول الحلبة نفسها فحسب، بل يمكنهم أيضًا القيام بأدوار أخرى في المنشأة. يقوم مارشلز الحلبة بمجموعة متنوعة من المهام بما في ذلك التأكد من اصطفاف جميع السيارات بشكل صحيح في منطقة التجمع، قبل التوجه إلى الشبكة.

المارشلز الإداريون: يقوم المارشلز أيضًا بعدد من الواجبات الإدارية خلف الكواليس، مثل التواصل بين رؤساء فرق المارشلز ومدير السباق. وبالرغم من أن هذه المجموعة من المراقبين أقل وضوحًا للعيان، لكن هذا لا يعني أنه ليس لديهم دور مهم يلعبونه في ضمان إجراء اجتماعات السباق بنجاح.

لا يقتصر الأمر على السباقات التي تقام على الحلبة حيث يتطلب الأمر وجود مارشل، فهي أيضًا حيوية في عدد من التخصصات الأخرى بما في ذلك الراليات وسباقات الكارتينغ وتسلق الهضبة.

المارشل يلوح بالعلم الأحمر تصوير: صور موتورسبورت

هل يتقاضى المارشلز مرتبًا؟

المارشلز متطوعون ولا يتقاضون راتبًا، نظرًا لأنهم مطالبون بالعمل في جميع الظروف، ولهذا من الضروري أن يكون المراقب شغوفًا برياضة السيارات.

تقدم بعض الأندية التي تشرف على تنظيم السباقات قسائم أو رموزًا أو طعامًا أو مبالغ صغيرة من المال إلى المراقبين وهذا يختلف بين مروجي هذه الأحداث. يمكنهم أيضًا تنظيم المسابقات والسحوبات على جوائز مثل أيام تجربة القيادة على المسار.

لماذا يعتبر وجود المارشلز ضروريًا لجميع أنشطة رياضة السيارات؟

من دون مارشلز، لن تكون هناك رياضة سيارات بكل بساطة. إن الطبيعة الواسعة النطاق للأدوار التي يؤديها المراقبون تجعلها حيوية للعمل الناجح لأحداث رياضة السيارات ولضمان سلامة جميع المنافسين.

المارشلز تصوير: صور موتورسبورت

كيف تصبح مارشل في الفورمولا واحد؟

تمامًا مثل السائقين، هناك درجات مختلفة من المارشل، والتي تعتمد على الخبرة وتحدد الأدوار التي يمكن للمارشل القيام بها. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في العمل في خلال جائزة كبرى للفورمولا واحد، يجب ألاّ يقل عمرهم عن 18 عامًا وأن يكونوا قد قاموا بدور المارشل لمدة عام على الأقل.

هناك أيضًا شرط مفاده أن المارشل يجب أن يؤدي الدور الذي يتقدم بطلب للقيام به لعدد محدد من الأيام في العام السابق. ثم يتم تقديم الطلبات من قبل الأندية ويتم إجراء عملية اختيار، علمًا أنه لن يتم منح مكان لكل من يتقدم بطلب.