اللفات التي منحت مكلارين لمحة من قدرات بياستري في الفورمولا واحد

يخوض الأسترالي أولى سباقاته في الفورمولا واحد مع مكلارين في جائزة البحرين الكبرى نهاية هذا الأسبوع، كما اختبر سيارة الفريق الجديدة "ام.سي.ال60" للمرة الأولى في تجارب الأسبوع الماضي.

وبالرُغم من أن مكلارين تعاني بعض الشيء مع تنافسية سيارتها الجديدة، لكن ذلك لم يمنع بياستري من إظهار ما هو قادر على القيام به.

وأشار أندريا ستيلا مدير الفريق تحديدًا إلى الطريقة التي حقق بها بياستري تقدمًا سريعًا ضمن سلسلة من لفات الوقود القليل خلال اليوم الثاني من التجارب كدليل على قدرات سائقه الناشئ.

وأتى أول أزمنة بياستري مع توقيت وقدره دقيقة و33.973 ثانية، فيما كان زمنه الثاني أبطأ. مع ذلك، فإن محاولته الثالثة شهدت تسجيله دقيقة و33.878 ثانية قبل أن يقطع الحلبة في محاولته الأخيرة في دقيقة و33.175 ثانية، ليكون أسرع أزمنته الإجمالية في التجارب.

وبالحديث عن خبرته المبكرة مع بياستري، قال ستيلا: "أوسكار موهوب بشكل مذهل. أعتقد أننا تمكنا من رؤية بعض من خصائص موهبته خلال التجارب التي قمنا بها مع السيارة السابقة".

وأضاف: "حتى خلال التجارب الشتوية، وضمن لفاته على إطارات سوفت، فقد تحسن بشكل كبير من جانب إلى آخر، مُضيفًا على ما تعلمه من طلعة إلى أخرى، وتلك علامات مبشرة للغاية".

وفي ظل قيادة بياستري بجوار سائق متمرس مثل لاندو نوريس، فإن مكلارين ترى أنه من المهم عدم وضع أهداف عالية للغاية لسائقها الناشئ.

إذ أنها عوضًا عن ذلك ترغب برؤية تقدم ثابت منه على مدار موسم 2023.

"ما نتوقعه من أوسكار لا أريد وضعه ضمن إطار النتائج، إذ أن المهم بالنسبة لي، مثل السيارة، هو معدل تطوّر السائق" قال ستيلا.

وأكمل: "المهم هو أن تعمل ضمن إطار وعملية عوضًا عن أن تركز على النتائج، كون النتائج تعقب تلك العملية".