اللحظات "القاسية عاطفيًا" التي جعلت من راسل سائقًا أكثر قوة في الفورمولا واحد

ترقّى راسل ليسابق بشكل كامل مع مرسيدس في الموسم المُقبل بعدما أمضى المواسم الثلاثة الماضية مع الفريق الزبون ويليامز.

ومن خلال تأدياته القوية في ويليامز، تلقّى راسل إشادة واسعة داخل بادوك الفورمولا واحد، كما أقنع ذلك مرسيدس بضمّه ليُزامل لويس هاميلتون بعد 5 أعوام من انضمامه لبرنامج الناشئين لدى الصانع الألماني.

وبينما مثّلت التأديات في المجر، بلجيكا وروسيا نقاطًا بارزة في موسم راسل في 2021، لكنّ مرحلة حصد ويليامز للنقاط أتت بعد الكثير من الفرص الضائعة في الموسمين السابقين منذ انضمام البريطاني الشاب إلى الفريق في 2019.

وخلال حديثه عن مراحل تطوّره خلال مواسمه الثلاثة مع ويليامز، أوضح راسل أهمية تجاوز العقبات سريعًا، وكيف أنه واجه بعض اللحظات التي "ظلّت عالقة في ذهنه".

وقد اختار راسل سباق جائزة توسكان الكبرى في موجيللو موسم 2020 تحديدًا والذي "مرّ مرور الكرام بالنسبة للكثيرين"، حيث تراجع سائق ويليامز خارج مراكز النقاط في وقت متأخّر من السباق، وكانت تلك لتكون أولى نقاطه في الفورمولا واحد والأولى لويليامز كذلك منذ جائزة ألمانيا الكبرى في 2019.

"قدمنا انطلاقة قوية للغاية، ومن ثم كانت هنالك تلك الحادثة، وكنت ضمن مراكز النقاط في تلك المرحلة لمعظم السباق" قال راسل.

وأضاف: "أعتقد بأنني كنت في المركز العاشر لمعظم الوقت. ومن ثمّ تعيّن على (شارل) لوكلير التوقّف لسبب ما، لذلك تقدمت إلى المركز التاسع خلال فترة العلم الأحمر إثر حادثة (لانس) سترول. بعد ذلك كانت انطلاقتي سيئة، وشعرت بأننا أضعنا الفرصة الوحيدة لنا في هذا الموسم، كونه لم تكن لدينا في الحقيقة فرص حتى تلك المرحلة. شعرت بأن الفرصة قد ضاعت ولن نحصل على غيرها مطلقًا".

وتابع: "كانت تلك فرصتنا الوحيدة. كانت لحظة صعبة بالفعل بعد ذلك السباق".

كما أشار راسل إلى جائزة إيميليا رومانيا الكبرى كذلك في إيمولا موسم 2020 لتمثّل لحظة صعبة أخرى في مسيرته "ولأسباب واضحة"، حيث انسحب خلف سيارة الأمان عندما كان في المركز العاشر.

وعقب إصابة هاميلتون بفيروس كورونا قُبيل جائزة الصخير الكبرى في ديسمبر/كانون الأول 2020، حصل راسل على فرصة الصعود إلى فريق مرسيدس لسباق واحد ليُثبت نفسه على إحدى سيارات الصدارة.

وقد تأهّل راسل حينها بالمركز الثاني، وفرض هيمنة كاملة على السباق قبل أن يتسبب خطأ استراتيجي من مرسيدس وانثقاب على الإطار في مرحلة متأخرة في حرمانه من فوز محتمل، حيث وصف تلك اللحظة بأنها كانت "قطارًا من المشاعر المختلفة".

فقال: "أمور كثيرة للغاية مررت بها في ذاك الأسبوع، من تسليط الأضواء عليّ والتدقيق الدائم على أدائي وكم العمل الذي تمّ من أجل إصلاح المقعد، إلى كل ما تعلّمته من إجراءات والعمل مع المهندسين للتعرف على أزرار المقود وفهم السيارة. هذا كله كان مُنهكًا في حد ذاته واستنزفني كثيرًا".

وأكمل: "كل الأمور بدت جيّدة في السباق وكان الوضع تحت السيطرة في مرحلة ما، قبل أن يختفي كل ذلك ويخلّف ذكرى صعبة للغاية".

في النهاية، أشار راسل إلى حادثته الثانية في إيمولا في 2021، عندما اصطدم بفالتيري بوتاس بينما كان ينافس على المركز التاسع، كلحظة كبيرة أخرى تعيّن عليه التعافي منها.

فقال: "تلك أربع لحظات خلال مواسمي الثلاثة والتي علقت في ذاكرتي وكانت قاسية للغاية على الصعيد العاطفي. كان عليّ تعلّم كيفية التعامل مع ذلك. أستذكر سباق البحرين الآن من دون إحباط أو مشاعر صعبة. ذلك أمر في رأيي قد شكّلني لأكون سائقًا أقوى الآن".

جديرٌ بالذكر أن راسل تمكن في النهاية من تسجيل أولى نقاطه في الفورمولا واحد من بوابة المجر العام الماضي بعدما استفاد فريقه من فوضى الانطلاقة وسباق الاستنزاف من أجل وضع سيارتيه ضمن العشرة الأوائل.

كما تمكن راسل من صعود منصة التتويج في بلجيكا بعد لفة تأهيلية مذهلة وضعته في مركز الانطلاق الثاني الذي حافظ عليه خلال السباق الذي شهد لفّتين فقط خلف سيارة الأمان.

وقد سجّل النقاط كذلك في إيطاليا وروسيا، ليحصد ما مجموعه 16 نقطة في 2021 ويكون ذلك أنجح موسم لسائق في ويليامز منذ 2017 ويساعد الفريق على حصد المركز الثامن في بطولة الصانعين.