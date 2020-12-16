الكلام حول تجميد تطوير المحركات يمنح ريد بُل الأمل بالإبقاء على محركات هوندا

مع انسحاب هوندا رسمياً من الفورمولا واحد نهاية الموسم المقبل، فإن ريد بُل تواجه معضلة تتعلق بكيفية تزوّدها بالمحركات.

ومن الواضح أن العلامة النمساوية تفضّل الاستحواذ على مشروع هوندا، كي تتمكن من بناء محركها الخاص.

لكنّ الطريقة المنطقية الوحيدة أمام ريد بُل لمواصلة استعمال محركات هوندا هي عدم اضطرارها إلى تطوير المحرك بنفسها. وذلك يتطلب تجميداً للتطوير من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

وبينما عارضت فيراري ورينو تلك الفكرة في البداية، لكنهما أبديا مزيداً من الانفتاح على ذلك في حال تمت الموافقة على تقريب موعد اعتماد القوانين الجديدة للمحركات إلى 2025.

لكن العقبة الوحيدة الباقية تتمحور حول اعتماد الفورمولا واحد لنوع من شبكة الأمان تسمح باللحاق بالتطوير، في حال كان أحد محركات المصنعين متأخراً بشكل كبير عن البقية.

وأوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن هناك محادثات متواصلة حيال المسألة، وأن القرار النهائي قد يصدر قريباً.

فقال: "نحن ضمن نقاشات مستمرة مع هوندا ومع ’فيا’، وأعتقد أننا قريبون من التوصل إلى حلّ".

وأكمل: "’فيا’ تستشير الفرق الأخرى. أعتقد أن هناك توافقاً حيال فكرة التجميد. لكن يجب أن تكون هناك شبكة أمان في حال كان أحد المصنعين متأخراً كثيراً. وإلا فأن يبقى متأخراً لثلاث سنوات، ذلك أمر ضارّ حقاً".

وتبدو هوندا منفتحة على فكرة السماح لريد بُل بمواصلة استعمال محركاتها، لكنها اعترفت بأن الاتفاق على كل شيء ليس بالأمر السهل، إذ ستُقسم عمليات التطوير بين ميلتون كينز واليابان.

حيث قال تويوهارو تانابي رئيس القسم التقني في هوندا: "في ميلتون كينز، نطوّر ونصنّع ما يتعلق بنظام استعادة الطاقة، ومحرك الاحتراق الداخلي الأساسي يتم تصنيعه في ساكورا، في اليابان".

وتابع: "على كل حال، إنه وضع معقد جداً، خاصة في الفورمولا واحد. النقاشات جارية الآن، ولم نتوصل لأي قرار بعد".

وأشار ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري مؤخراً أنه من الضروري لفرق الفورمولا واحد مناقشة المسألة الآن، بدلاً من الانتظار ومن ثم الاضطرار لاتخاذ قرارات سريعة.

فقال: "أعتقد أنه من الأفضل لنا البحث في كافة المسائل من الآن".

وأكمل: "نود محاولة التفكير مسبقاً، بدلاً من الانتظار ومن ثم خوض محادثات جنونية متأخرة".

واختتم: "أعتقد أن فكرة التجميد قد تكون مناسبة جداً، لكن يجب أن نكون مستعدين تماماً لها".