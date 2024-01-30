الكشف عن نموذج أولي لسيارة فريق أندريتي الساعي لأول مشاركة في 2025

منح الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" موافقته للفريق في 2 أكتوبر، ولكنه لم يمر بعد بالمرحلة الثانية من الموافقات من قبل منظمة الفورمولا واحد والمدير التنفيذي ستيفانو دومينيكالي.

لكن الفريق كان يعمل بنشاط ضمن نفق الهواء التابع لـ تويوتا في كولونيا منذ أكتوبر، حيث كشف عن صور النموذج الأولي لعام 2024 الذي سينتقل في نهاية المطاف إلى برنامج اختبار 2025 كامل في حال تأكيد الانضمام للبطولة ضمن نافذة زمنية معقولة.

وعلى الرغم من عدم الحصول على تلك الموافقة بعد، لكن الفريق رفع عدد الموظفين ضمن مقره التصميمي في سيلفرستون، والذي سيتم نقله قريبًا إلى منشأة أكبر قريباً منه.

العمل في مجال البحث والتطوير قيد التقدم أيضًا في مقر مجموعة جينيرال موتورز في شارلوت، حيث تم إلحاق حوالي 50 شخصًا إضافيًا بالمشروع إلى جانب 70 شخصًا يعملون في المملكة المتحدة.

وكشف المدير الفني نيك تشيستر أن فريق التصميم يعمل بشكل مكثف معتمداً على أنه في نهاية المطاف سيحصل على موافقة من الفورمولا واحد للمشاركة إما في 2025 أو 2026.

فقال: "أعتقد أننا نفضل بالطبع أن نمتلك دخولاً رسمياً، لذلك لنركز على هذا الجانب، ولكننا كنا سعداء للغاية بالعملية التي مررنا بها مع ’فيا’".

وتابع: "كانت صارمة للغاية، وقمنا بالتأكد من تحقيق كل الأهداف. ونحن نعمل بجدية لتقديم سيارة تنافسية جاهزة لأي موسم يتم فيه التأكيد على الدخول".

وأردف: "أعتقد أن الجميع واثقون إلى حد ما نظرًا للتمويل، واسم أندريتي، والتعاون مع ’جي.أم’، حيث يقومون بتصنيع وحدة الطاقة الخاصة بهم لموسم 2028".

تصوير: أندريتي أوتوسبورت التصاميم

وأكد المدير الفني السابق في رينو، تشيستر، على عدم وجود تاريخ محدد لإعلان المشاركة الرسمية، الذي قد يحصل في وقت متأخر جدًا من موسم 2025 ما قد يدفع الفريق إلى تأجيل مشاركة الفريق حتى 2026.

حيث قال: "ذلك ليس لدينا فعليًا، لكن كلما علمنا في وقت أبكر، كلما كان بإمكاننا تقديم سيارة أفضل. إنه سؤال صعب للغاية. لأنك تريد أن تحصل على تأكيد الدخول وتاريخ الدخول حتى تتمكن من توقيت توظيف جميع الموظفين"

واختتم: "بالطبع، نحن لا زلنا في طور البناء، ولكن العملية ستتسارع بشكل كبير بعد تأكيد المشاركة".

يشار أنه لو قرر الفريق في نهاية المطاف العمل على المشاركة في 2026، فسيتعين عليه التركيز على قوانين المحركات الجديدة، رغم أنه، مثل الفرق الحالية، لن يكون قادرًا على إجراء أي تطويرات ضمن نفق الهواء حتى الأول من يناير 2025.