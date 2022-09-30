الكشف عن نتائج سقف النفقات لموسم 2021 الأسبوع المقبل وسط ترقّب لخروقات محتملة

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن "فيا" قد أعلمت الفرق بأنه قد تم الانتهاء من تحليلها للحسابات المالية لموسم 2021 وأنها ستصدر وثائق رسمية بشأن تلك المسألة.

وكجزء من عملية الإشراف على سقف النفقات، فقد تم إخبار الفرق بأن "فيا" ستُصدر في 5 أكتوبر/تشرين الأول شهادات امتثال للفرق التي عملت تحت سقف الـ 145 مليون دولار العام الماضي.

مع ذلك، فإن أي فريق سيتأكد تجاوزه لحد الإنفاق سيكون عرضة لجلسة استماع إضافية ستشهد تعريضه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين.

هذا ويعتبر حكم "فيا" في تلك المسألة نهائيًا، حيث تنص القوانين المالية في الرياضة على أنه: "لن يكون هنالك حق للنقض على أيّ قرار من إدارة سقف النفقات بإصدار شهادة امتثال لأحد فرق الفورمولا واحد".

وبينما لم تعلّق "فيا" بخصوص ما إذا كان هنالك خرق من أحد الفرق لقوانين سقف النفقات، إلا أن العديد من المصادر المطّلعة في بادوك الفورمولا واحد أشارت إلى أن هنالك فريقين ضمن خطر عدم الحصول على شهادة الامتثال.

ويُعتقد بأن أحدهما ربما يكون ضمن خرق طفيف للقوانين، بينما الآخر ضمن خرق جوهري أكثر جدية.

وفي حين تشير المصادر إلى أن هذين الفريقين هما أستون مارتن وريد بُل، لكنّهما لم يكن لأي منهما تعليق على المسألة.

وكان متحدث باسم أستون مارتن قد سبق وصرح: "لقد قدمنا تقريرنا لموسم 2021. نخوض محادثات مع فيا وننتظر الحصول على الشهادة".

هذا وتضع قوانين الفورمولا واحد نطاقًا من العقوبات على الفرق التي تخرق قوانين سقف النفقات.

إذ أنه وللخرق الطفيف، الذي يكون أقل من 5 بالمئة إنفاق إضافي، قد تتضمن العقوبات توبيخًا علنيًا، خصمًا من نقاط المصنعين أو السائقين، حرمانًا من المشاركة في أحد السباقات، قيودًا على الاختبارات الانسيابية أو غرامة.

فيما تتضمن عقوبات الخرق الجوهري لحد الإنفاق، وهو الأكثر من 5 بالمئة، خصمًا من نقاط بطولة الصانعين أو السائقين، حرمانًا من المشاركة في أحد السباقات، قيودًا على الاختبارات الانسيابية، شطبًا من البطولة أو تقليلًا مستقبلًا في حد سقف النفقات.