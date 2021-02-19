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الكشف عن موعد عرض الموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة" على نتفليكس

أكّدت شبكة نتفليكس عودة السلسلة المنتظرة بشدة "قُد للنجاة" في موسم ثالث من عشر حلقات يُعرض في 19 مارس/أذار المُقبل.

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الكشف عن موعد عرض الموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة" على نتفليكس

مع أكثر المواسم الدرامية في السلسلة الوثائقية، سيكون المشجّعون على موعد من جديد للدخول في رحلة خلف كواليس الفورمولا واحد لمشاهدة كيف تتنافس الفرق والسائقين نحو الفوز في عام غير مسبوق.

وستغطي السلسلة موسم 2020 المؤجّل بروزنامته المكثّفة على إثر تفشّي جائحة كورونا.

وكان فريق شبكة "نتفليكس" حاضرًا في أحداث الفورمولا واحد قبل أن تضرب الجائحة معظم العالم متسببة في توقّف النشاطات الرياضية، لتواصل تصوير خلف الكواليس بمجرد استنئاف الموسم في يوليو/تموز.

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وقد تابع فريق التصوير فيراري في جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا - حيث انسحبت سيارتا الفريق على نحوٍ درامي - كما شوهد خلال تصوير نيكو هلكنبرغ إثر استدعائه في اللحظات الأخيرة ليحل مكان سيرجيو بيريز لسباقَي سيلفرستون.

وبدأ عرض السلسلة الوثائقية "قُد للنجاة" على نتفليكس منذ 2019، مع صيغة تتّبع خططًا قصصية من الموسم السابق.

وإلى جانب الإعلان عن عرض الموسم الثالث من السلسلة قبل 9 أيام من انطلاق موسم 2021 مع جائزة البحرين الكبرى، فقد تمّ الكشف عن إعلان تشويقي قصير يُبرز التحديات التي فرضتها الجائحة على الفورمولا واحد العام الماضي.

ومن المتوقّع الكشف عن إعلان ترويجي كامل للموسم الثالث خلال الأسابيع المُقبلة، الفترة التي ستتضمن كذلك كشف الفرق الثمانية المتبقية عن سياراتها للموسم الجديد.

جديرٌ بالذكر أنّ سلسلة "قُد للنجاة" من إنتاج جايمس غاي الفائز بالأوسكار وبول مارتن.

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