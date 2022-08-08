الكشف عن موعد جائزة لاس فيغاس الكبرى في 2023
حصل سباق لاس فيغاس الأول الليلي على موعد مبدئي في 16 - 18 نوفمبر/تشرين الثاني من العام المُقبل، والذي قد يشكّل جولة مزدوجة ختامية للموسم مع سباق أبوظبي.
قامت الفورمولا واحد بعمل كبير في وقت سابق من هذا العام عبر الحصول على كافة الموافقات والتصريحات الضرورية لاستخدام شوارع مدينة لاس فيغاس وإقامة سباق بسياراتها يمر على بعض من أشهر الكازينوهات في المدينة.
هذا ويحدد خطاب نوايا من ليبرتي دايس - الشركة الجديدة التي أسستها ليبرتي ميديا مالكة الرياضة - بنود الصفقة الممتدة لخمسة أعوام لإقامة سباق فورمولا واحد على مسار يتضمن قسمًا من سلسلة كازينوهات "ستريب" الشهيرة في فيغاس.
وتم نشر الخطاب المؤلف من 17 صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يعود تاريخه إلى 28 مارس/أذار، قبل يومين من الإعلان الرسمي للحدث، عندما لم يكن هنالك موعد محدد للسباق بخلاف أنه سيكون في "نوفمبر 2023"، كما كان محتواه عرضة للتغييرات.
وكشف الخطاب أنه من المخطط إقامة السباق في 18 نوفمبر من العام المُقبل، قبل أسبوع من عيد الشكر في أمريكا، فيما يستمر هذا العقد حتى 2027.
ويفتح هذا الموعد الباب أمام أن يشكّل ذلك السباق الجولة ما قبل الختامية بشكل منتظم، فيما تنوي الفورمولا واحد اختتام الموسم كالمعتاد في أبوظبي في ذات الشهر.
ويلتزم الخطاب بالحفاظ على ذات موعد نهاية الأسبوع للأعوام الخمسة للصفقة، وأن يتم التخطيط لجدول السباق الليلي في فيغاس لتنتهي الفعاليات على المسار في وقت أقصاه 1:30 صباحًا في كل يوم.
كما يتضمن الخطاب بنودًا حول متطلبات الحدث تشمل ضرورة وجود 900 فرد من المارشلز، 1200 مطفأة حريق، 15 رافعة و18 سيارة إسعاف وشاحنتتين.
فيما لا يغطي الخطاب خطط منشأة خط الحظائر ومراقبة السباق الدائمة، والتي سبق وكشف غريغ مافي المدير التنفيذي لليبرتي ميديا في مايو/أيار الماضي بأنه سيتم بناؤها على قطعة أرض بالقرب من مركز المدينة تم شراؤها بملغ 240 مليون دولار.
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الكشف عن موعد جائزة لاس فيغاس الكبرى في 2023
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