الكشف عن موعد إصدار فيلم الفورمولا 1 المرتقب من إنتاج آبل بمشاركة هاميلتون

تستمر عملية تصوير الفيلم خلال سباقات الفورمولا 1 لهذا الموسم، بعد التأجيلات التي شهدها الإنتاج على إثر إضراب ممثلي هوليود في العام الماضي.

ويُخرج هذا الفيلم – الذي لم يوضع له عنوان بعد – جوزيف كوزينسكي الذي قدم أحد أنجح الأفلام في السنوات الأخيرة، توب غان: مافيريك، ومن إنتاج جيري براكهايمر.

هذا وسيكون الفيلم متاحًا للعرض في الأسواق العالمية في 25 يونيو 2025، قبل عرضه في أمريكا الشمالية بعد يومين في الـ 27 من ذات الشهر.

وقد جاء في بيان صحفي من الفورمولا 1 للإعلان عن موعد طرح الفيلم: "الإصدارة العالمي للفيلم في دور السينما سيتضمن كذلك قاعات الآيماكس".

وأضاف: "حيث أن الصور فائقة الوضوح، مجتمعة مع تصميم قاعات آيماكس المخصص والصوت الرقمي المعزز، ستخلق جميعها بيئة ستجعل الجمهور يشعر وكأنه داخل الفيلم".

جديرٌ بالذكر أن الفيلم من بطولة براد بيت، حيث يقوم بدور سائق فورمولا 1 سابق يعود إلى منافسات البطولة مع فريق "أبكس جي بي" الخيالي، بجانب سائق ناشئ يقود بدوره دامسون إدريس.

كما يشارك بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون في الإنتاج، إلى جانب مشاركته في كتابة سيناريو الفيلم.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن العمل على المشروع تواصل في الأسابيع الأخيرة باستخدام سيارة فورمولا 2 عدلتها مرسيدس ووضعت عليها ألوان ابكس جي بي.

كما تمت الإشارة إلى أن السباقات الأخرى المقبلة التي سيتم التصوير خلالها فيما تبقى من الموسم ستكون المجر، بلجيكا، المكسيك ولاس فيغاس، وذلك بعد أن تم تجميع لقطات بالفعل في اليابان في أبريل الماضي.