الكشف عن مواعيد انطلاقات سباقات الفورمولا واحد لموسم 2023 مع جدول فيغاس الفريد
تمّ الكشف عن مواعيد انطلاقات سباقات الفورمولا واحد لموسم 2023، بما في ذلك الجدول الفريق لجائزة لاس فيغاس الكبرى الأولى من نوعها.
سيكون الموسم المقبل الأطول في تاريخ البطولة عبر 23 جولة، بالرغم من وجود حيّزٍ لإضافة حدثٍ آخر بين جولتي أستراليا وأذربيجان لتعويض جائزة الصين الكبرى الملغاة.
وسيبدأ الموسم في البحرين في الـ 5 من مارس المقبل عبر سباقٍ ليلي على الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.
وستليه جائزة المملكة العربيّة السعوديّة التي ستُقام ليلًا هي الأخرى لكن على الساعة الـ 8 مساءً بالتوقيت المحلي.
وسيكون الجدول الزمني لمعظم الجولات الأخرى مألوفًا مثل الأعوام الماضية، بينما ستكون لاس فيغاس ذات جدول فريدٍ ضمن نسختها الأولى في تاريخها.
إذ سيُقام السباق يوم السبت 18 نوفمبر في موعدٍ متأخّرٍ أكثر.
إذ وافقت الفورمولا واحد على جدولٍ زمني فريدٍ للسباق عبر إقامة التجارب الحرّة يوم الخميس، والتصفيات يوم الجمعة، بينما سينطلق السباق على الساعة الـ 10 ليلًا من يوم السبت.
وبالنظر إلى فارق التوقيت مع منطقتنا، فسيعني ذلك انطلاقة السباق على الساعة الـ 9 صباحًا من يوم الأحد بتوقيت مكّة المكرّمة (الساعة 6 بتوقيت غرينتش).
وستُقام جميع الحصص بشكلٍ ليلي تحت الأضواء الكاشفة، بالنظر إلى أنّ مغيب الشمس يكون على الساعة الـ 16:30 بالتوقيت المحلي.
وستنطلق جميع السباقات الأوروبيّة على الساعة الـ 15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بينما ستنطلق سباقات كلٍ من كندا، واليابان، وأوستن، والمكسيك والبرازيل أبكر بساعة من ذلك.
أمّا السباقات القصيرة الستّة المُدرجة لموسم 2023 فستُقام في أوقات مختلفة من يوم السبت.
إذ أنّ سباق أذربيجان سينطلق على الساعة الـ 17:30 بالتوقيت المحلي، والنمسا عند الـ 16:30، وبلجيكا عند الـ 16:30، وقطر عند الـ 17:30، والولايات المتّحدة عند الـ 17، والبرازيل عند الـ 15:30.
وبعد محاولة "فيا" الفاشلة لإجراء جميع الأنشطة الصحفيّة صباح أيّام الجمعة خلال الجولات، وبالتالي انطلاق الأنشطة على المسار في وقتٍ متأخّر، سيتمّ تقديم مواعيد العديد من حصص التجارب الحرّة الأولى بنصف ساعة في 2023.
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