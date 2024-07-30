الكشف عن مشروع أمريكي جديد للفورمولا 1 يشمل زافناور مدير ألبين السابق

عرض أوتمار زافناور مدير فريق ألبين السابق في الفورمولا 1 عن انخراطه في مشروعٍ مع مستثمرين أمريكيين لتقييم فكرة الدخول إلى البطولة كالفريق الـ 11.

لم يلعب زافناور أيّ دورٍ دائمٍ في الفورمولا 1 منذ تخلي فريق ألبين عن خدماته في جائزة بلجيكا الكبرى العام الماضي.

لكن بالنظر إلى تمتّعه بخبرة هائلة في الفورمولا 1 مع فرق بار، وهوندا وفورس إنديا وألبين أخيرًا، فإنّه يُقيّم الآن فكرة العودة إلى عالم الجائزة الكبرى حالما تنتهي فترة راحته الإجباريّة.

في الأثناء فقد كان يعمل على تطبيق إدارة التجوال، يُدعى "إيفنت آر"، والذي تستخدمه الفورمولا 1 وفئات التسابق الأخرى.

وبحديثه ضمن برنامج جايمس ألين الإذاعي حول الفورمولا 1، والذي صدرت حلقته اليوم الثلاثاء، تحدّث زافناور بإسهاب حول طموحاته، وكشف عن وجود مشروعٍ جديدٍ بالكامل يضع عينيه على دخول معترك سباقات الجائزة الكبرى.

وقال زافناور: "أنا متنافسٌ والأمر الذي أعشقه أكثر من أيّ شيء هو المنافسة".

وأكمل: "لذا فإنّ العودة في دورٍ لا يُمكنني فيه التأثير على كيفيّة منافسة الفريق لن يكون بالأمر المثير لاهتمامي".

وأردف: "إن كان دورًا يُمكنني فيه المساعدة في التطوير، والبناء، وجذب الأشخاص المناسبين لتحسين تنافسيّة الفريق، فإنّني سأكون مهتمًا بذلك".

وواصل شرحه بالقول: "لكن هناك 10 فرق كما تعلمون. لكن هناك إمكانيّة الفريقين الـ 11 والـ 12. سأكون مهتمًا بذلك. أعمل مع بعض المنظّمات من أمريكا الشماليّة التي تملك التمويل لإطلاق الفريق الـ 11. ليس أندريتي. نحن نجمع بعض قوالب البناء الآن للتأكّد من أنّ لدينا كلّ شيء نحتاجه لأن نكون ناجحين لإطلاق فريق، وكذلك كمشاركين. ذلك مثيرٌ للاهتمام كذلك".

وتُعدّ إمكانيّة توسيع شبكة الفورمولا 1 لتشمل 11 فريقًا موضوعًا مثيرًا للجدل على مدار العام الماضي، حيث اختارت "فيا" فتح عمليّة الاختيار.

لكن بالرغم من تقدّم أندريتي غلوبال بمشروعٍ قابلٍ للتطبيق، تبخّرت آمال الحظيرة الأمريكيّة عندما رفضت ليبرتي ميديا مالكة الفورمولا 1 طلبها كونها لم تعتقد بأنّ فريقًا إضافيًا سيزيد من قيمة البطولة.