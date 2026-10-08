الكشف عن مبلغ التعويض الفعلي الضخم الذي تلقاه كريستيان هورنر بعد رحيله عن ريد بُل
حصل مدير فريق ريد بُل ريسينغ السابق كريستيان هورنر على 100.482 مليون جنيه إسترليني كتعويضات عقب رحيله عن الفريق في عام 2025.
كريستيان هورنر، فريق ريد بول ريسينغ
الصورة من قبل: جيمس ساتون
تم الكشف بأن كريستيان هورنر الرئيس التنفيذي ومدير فريق ريد بُل ريسينغ السابق قد تلقّى تعويضات إجمالية بلغت 100.482 مليون جنيه إسترليني عن فقدان منصبه، عقب رحيله عن فريق ميلتون كينز في يوليو 2025، وفقًا لوثائق جديدة نُشرت لدى سجل الشركات البريطاني.
وحل لورون ميكيز مكان البريطاني في منصبه في 9 يوليو 2025، قبل أن يغادر هورنر مجموعة ريد بُل بالكامل رسميًا في 13 أغسطس 2025.
وتحدد البيانات المالية السنوية لشركتي ريد بُل ريسينغ وريد بُل تكنولوجيز، حيث كان هورنر يشغل منصب المدير، تفاصيل مدفوعات التسوية التي حصل عليها.
وحصل هورنر على 33.494 مليون جنيه إسترليني من ريد بُل ريسينغ، و66.988 مليون جنيه إسترليني من ريد بُل تكنولوجيز، كتعويض عن فقدان منصبه، ليصل إجمالي المبلغ إلى 100.482 مليون جنيه إسترليني.
ومنذ رحيله عن بادوك الفورمولا 1، كان هورنر محور العديد من الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى فرق مختلفة، من بينها ألبين وفيراري.
وبعد ابتعاده عن الأضواء لفترة، ظهر هورنر للمرة الأولى في البادوك منذ رحيله المفاجئ خلال جائزة بريطانيا الكبرى لعام 2026، حيث تحدث عن مستقبله.
وقال هورنر لشبكة "سكاي سبورتس إف 1" قبل عطلة نهاية أسبوع السباق: "هذه المرة الأولى التي أعود فيها، لذلك من الرائع أن أعود إلى سيلفرستون. في النهاية، أنا مشجع. لم أفوّت أي سباق منذ عام 1993، لذا من الجيد أن أكون هنا".
وعندما سُئل عما إذا كان عشاق الفورمولا 1 قد يرونه يعود إلى البطولة كمنافس، أضاف هورنر: "انظر، لقد استمتعت بوقتي بعيدًا. أمضيت 20 عامًا متواصلة مع أفراد ريد بُل. وبالطبع كنت أقوم بأمور أخرى قبل ذلك، لذلك كانت هذه المرة الأولى التي أحصل فيها على بعض الوقت للخروج من دوامة العمل المتواصلة".
وتابع: "لكن بالنسبة لي، لن أفكر إلا في القيام بالشيء الصحيح، أي شيء يمتلك فرصة حقيقية لتحقيق الفوز في نهاية المطاف".
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الكشف عن مبلغ التعويض الفعلي الضخم الذي تلقاه كريستيان هورنر بعد رحيله عن ريد بُل
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