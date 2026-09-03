الكشف عن كؤوس جائزة إيطاليا الكبرى .. وتوضيح الفكرة الكامنة وراء التصميم المثير للاهتمام
اعتاد عالم الفورمولا 1 على مشاهدة كؤوس أيقونية، لكن جائزة إيطاليا الكبرى لهذا الأسبوع تتميز بأحد أكثر التصاميم إثارة للاهتمام.
كؤوس جائزة إيطاليا الكبرى 2026
كشفت بيريللي عن الكؤوس المصممة لجائزة إيطاليا الكبرى 2026 في مونزا. ويختلف التصميم بشكل واضح عن كؤوس رياضة المحركات التقليدية، إذ يبدو أشبه بمجموعة من الأوعية والأكواب المنزلية المكدسة فوق بعضها بطريقة عشوائية.
ورغم أن هذا التصميم غير المألوف فاجأ مشجعي الفورمولا 1 في البداية، فإنه يحمل في الواقع قصة فنية عميقة تقف وراءه.
وصمم الفنانان ستيلا سكالا وسيميوني كريسبينو الكأس مستلهمين الفكرة من تقليد قديم يتمثل في تمرير كأس الاحتفال من يد إلى أخرى. وأراد الفنانان التأكيد على أنه رغم أن السائق الفائز يرفع الكأس بمفرده، فإن هذا النجاح هو في الحقيقة ثمرة جهود مشتركة لفريق ضخم، والمشجعين، والعاملين في المصانع.
كما أن المظهر الهش وغير المستقر للكأس جاء عن قصد. ووفقًا للفنانين، فإن النجاح في الفورمولا 1 ليس حالة دائمة، بل حالة مؤقتة يجب انتزاعها من جديد في كل لفة وكل سباق.
واتبعت عملية تصنيع التصميم مسارًا غير مألوف بالقدر نفسه. فبعد البدء بالرسومات الأولية، جرى تحويل التصميم إلى هيكل ثلاثي الأبعاد باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد تعتمد على مسحوق النايلون، قبل طلائه ومعالجته بالجلفنة ثم تلميعه.
وفي شرح القصة الكامنة وراء التصميم، أوضح الفنانان معنى الكأس بهذه الكلمات: "وُلدت فكرة الكأس من تقليد تمرير كأس الاحتفال من يد إلى أخرى. وقد اعتُبر هذا النهج على مر السنين رمزًا كبيرًا للمشاركة، وخلق شعور بالاحتفال والحماس المشترك".
وأضافا: "أردنا ابتكار رمز للنصر يحمله شخص واحد، لكنه يعكس في الواقع روح الفريق بأكمله. وفي الحالة الخاصة بالفورمولا 1، يضم هذا الفريق عناصر الفريق والمشجعين وعالم الفورمولا 1 بأكمله الذي يدور حول السائقين".
وتابعا: "التكوين في التصميم يستحضر الإيقاع المتكرر للحياة اليومية، ويرمز إلى أن الانتصار ليس حالة أبدية وثابتة، بل يجب كسبه من جديد في كل جولة. هذا الكأس غير مستقر، وقصير الأمد، ويجب استعادته من جديد. وفي الواقع، هو هش للغاية".
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