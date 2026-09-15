تم الكشف عن غالبية أسماء متسابقي الكارتينغ الـ 100 الذين يستعدون لمواجهة بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات، ماكس فيرستابن، في فعالية "ماكس ضد 100" يوم الأربعاء 16 سبتمبر.

وستُبث الفعالية مباشرة عبر ديزني+، حيث سيتعين على الهولندي شق طريقه عبر 100 منافس على حلبة صُممت خصيصًا لهذه المناسبة في سيلفرستون. ويتمثل هدف المنافسين في العمل معًا لإبقاء سائق ريد بُل خلفهم طوال التحدي الذي يمتد لـ 30 لفة.

وتضم قائمة المشاركين مزيجًا من الرياضيين المحترفين، ومحترفي البث المباشر، وصناع المحتوى، والشخصيات المعروفة والمشجعين.

وتحدث فيرستابن عن الفعالية خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة إسبانيا الكبرى قائلًا: "سأذهب ببساطة وأستمتع بوقتي، بصراحة. سنرى كيف ستسير الأمور. لكن نعم، هناك الكثير من الأشخاص".

وأضاف: "الانطلاق من الخلف سيكون تحديًا، لكنني آمل أن أتمكن من تجاوزهم جميعًا. لكننا لا نعرف بعد. حتى إنني لا أعرف صيغة المنافسة في الوقت الحالي. لذلك سأذهب ببساطة وأقوم بما عليّ فعله".

وإليكم متسابقو الكارتينغ الذين سيتحدون ماكس فيرستابن؟

زاك ألسوب – يوتيوبر تايريك هايد – محترف بث مباشر كوين بي (ريبيكا إيفانز) – صانعة محتوى ومقدمة في رياضة المحركات باي فيس 23 (جاك ماكديرموت) – صانع محتوى تي جي إف برو (روميل هنري) – صانع محتوى على يوتيوب ماني (إيمانويل ديفيد براون) – يوتيوبر دانتيك (دانيال موس) – صانع محتوى ويوتيوبر أمبر غيل – شخصية تلفزيونية ستانغبيغ (نيف بيتروزييلو) – مقدمة برامج رياضية وصانعة محتوى باش ذا إنترتينر (باتشالا مبونزاما) – صانع محتوى وكوميدي ديفيلوبر آدم (آدم باول) – صانع محتوى كاليا لاي – صانعة محتوى ورياضية جايمس دويل – صانع محتوى دريفت غيمز (ديفيد إيغان) – صانع محتوى ومتسابق دريفت غو كارت غاد – مُصنّع كارتينغ كهربائي لاري تشين – مصور سيارات نيو ياو (ياو هوك ساو) – ممثل وصانع محتوى مايك دوكاس – صانع محتوى على تيك توك أوستريان كيوي (جوناثان بالكين) – كوميدي ناثان لوست – صانع محتوى تيتريم (ماتيوس دوس سانتوس ماتشادو ألميدا) – صانع محتوى ومحترف بث مباشر مارس (تشانغ جينغ) – صانع محتوى للرياضات الخطرة بامكوتيا (نوربرت أوسباث) – صانع محتوى روبرتس فيتولس – صانع محتوى باكي تي دبليو سي (باتريك تريمولادا) – يوتيوبر إنيس كيراز أوغلو – صانع محتوى كارول زديبا – يوتيوبر فالي سولكا – صانع محتوى غيرمان روديزيل – صانع محتوى بابليكي (بابلو خيمينيز) – صانع محتوى جوش ريتشاردز – صانع محتوى ورائد أعمال سي هيون بارك – متسابق دريفت محترف جون-مارك فان ويك – صانع محتوى دايلر – فنان وصانع محتوى نونوردايليت – صانع محتوى جوليا هالر – صانعة محتوى ويرتشوال (أويفيند لودفيغ إيفرسن) – صانع محتوى دانيال أهولا – صانع محتوى غابس جاي – صانع محتوى لرياضة المحركات جو تاسكر – صانع محتوى ومقدم برامج تلفزيونية بيلا جيمس – صانعة محتوى خوانك بيريز – صانع محتوى فريسيا آريا – مراسلة كرة قدم نيت سوندرز – صحفي فورمولا 1 جاكيديل (جاكوبو داليسيو) – يوتيوبر وصانع محتوى سبورت توشن (تيموتيه رانغستروم) – صانع محتوى بيا إغيراون – مقدمة برامج لرياضة المحركات ومتسابقة اختبار ذا غريفغ – محترف بث مباشر وصانع محتوى كايدريل (مارك لامونت) – محترف بث مباشر ذا دوناتو (دوناتو خوسيه مونيوث كالابريس) – محترف بث مباشر وصانع محتوى هيليديا (سيليا تانسل) – محترفة بث مباشر وصانعة محتوى ديوغو "موف مايند" دا سيلفا – محترف بث مباشر وصانع محتوى جوناثان أمارال – لاعب رياضات إلكترونية محترف آر دي خافي (ستيفن خافيير سانتوس ديل روزاريو) – محترف بث مباشر تكنو غيمرز (أوجوال تشوراسيا) – صانع محتوى للألعاب عمار (عمار النعيمي) – محترف بث مباشر ومقدم ترفيهي نوغاتو (إيليا رافليتش) – محترف بث مباشر آي آي تي زد تيمي (تيموثي آن) – محترف بث مباشر ولاعب محترف كوسي (كوينتين كوريا) – محترف بث مباشر ويوتيوبر ليتيسيا بوفوني – متزلجة محترفة سارة ليزيتو (سارة فينو) – متسابقة حركات استعراضية أردا ساتشي – رياضي في سباقات التحمل الفائق ليثال شوتر (كريس ماثيوز) – مدرب تصويب في دوري كرة السلة الأمريكي يانيا غارنبرِت – متسلقة محترفة ليو نويغيباور – بطل العالم في العشاري مولي كارلسون – غطاسة محترفة من المنحدرات مات جونز – رياضي دراجات جبلية بيلي بولت – متسابق دراجات نارية إيدان هيسلوب – غطاس من المنحدرات بول تاريس – متسابق إندورو تومو ماكلوسكي – صانع محتوى ومقدم في رياضة المحركات تايلور سيراج – صانع محتوى جوزيف بروفي – صحفي رياضي سوبركار بلوندي (نيكلاوس مانويل هيرشي) – رئيس تنفيذي لشركة إعلامية متخصصة في السيارات شريمان ليجند (سيدهانت براڤين جوشي) – محترف بث مباشر ويوتيوبر شريدد فوكس (يان ليشكا) – يوتيوبر ومؤثر في مجال اللياقة البدنية مولي مارش – مؤثرة وشخصية تلفزيونية ميلاني بوفوتو – صانعة محتوى ورياضية باركور جوجو سيم – صانع محتوى مستر كار ساوندز (غريغ غيفوجانيان) – صانع محتوى إكسترا إيميلي (إيميلي شوتشون تشون زانغ) – محترفة بث مباشر هنري روبرت ويليامز – صحفي رياضي شارل بوجاد – رياضي باركور وصانع محتوى أوستن سبرينز – صانع محتوى