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الكشف عن عقوبة كولابينتو بسبب تسببه في حادث باكو للفورمولا 1

أعلن الحكام قرارهم بعد خطأ كولابينتو في سباق شوارع أذربيجان.

منشور:
فرانكو كولابينتو، ألبين

فرانكو كولابينتو، ألبين

الصورة من قبل: مايكل بوتس

تلقى كولابينتو عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق في جائزة ماليزيا الكبرى، عقب الحادث الجماعي الذي تسبب فيه خلال سباق الفورمولا 1 في باكو اليوم.

دخلت جائزة أذربيجان الكبرى تحت حالة الحياد خلف سيارة الأمان بعدما تعرض ألكسندر ألبون لحادث بعد منتصف السباق بقليل، لكن كولابينتو أغلق مكابحه بشكل هائل على الجهة الداخلية عند إعادة الانطلاق. واندفع سائق ألبين نحو سيارة زميله بيير غاسلي، والتي اصطدمت بدورها بسيارة مكلارين لاندو نوريس.

وطالب نوريس الغاضب بشدة بإيقاف كولابينتو عن أحد السباقات، لكن تجدر الإشارة إلى أنه فعل ذلك قبل مشاهدة إعادة للحادث، بينما اختار المراقبون فرض عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ، حُولت إلى عقوبة تراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق لسباق سيبانغ، نظرًا إلى أن السائق المخالف لم يتمكن من إنهاء سباق اليوم.

وجاء في تقرير المراقبين: "راجع الحكام الأدلة المصورة وأدلة التوقيت ولقطات الكاميرا الموجودة على متن السيارات".

وأضاف: "بعد إعادة الانطلاق، اقترب كولابينتو من غاس من الخلف عند المنعطف الأول. وضغط كولابينتو على المكابح متأخرًا جدًا ودخل المنعطف من الجهة الداخلية بسرعة لم تسمح له بإكمال المنعطف بطريقة مسيطَر عليها. وتجاوز حدود المنعطف واصطدم بالجانب الأيسر من غاسلي، الذي اصطدم بدوره بنوريس، وانسحبت السيارتان".

وأكمل: "اعتبر المراقبون أن كولابينتو يتحمل المسؤولية الكاملة أو الغالبية العظمى من المسؤولية عن الاصطدام. وعلى الرغم من أن الحادث وقع عند المنعطف الأول بعد إعادة الانطلاق، لم يكن هناك أي مساهمة من سائق آخر تبرر تطبيق النهج الأكثر تساهلًا المتبع في اللفة الأولى أو [المنعطف الأول]".

وأردف: "العقوبة القياسية للتسبب في حادث تصادم هي عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ. وبما أن كولابينتو كان قد انسحب من السباق ولم يكن بالتالي قادرًا على تنفيذ العقوبة الزمنية، فقد حوّل الحكام العقوبة إلى التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق في السباق التالي الذي يشارك فيه السائق، وفقًا للمادة B1.9.6.(e) من اللوائح الرياضية للفورمولا 1 لعام 2026 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات."

وفي الوقت نفسه، أوضح المراقبون سبب عدم اتخاذ أي إجراء إضافي بحق أرفيد ليندبلاد بعدما تسبب في دوران سيارة زميله في ريسينغ بولز ليام لاوسون في اللحظة نفسها تمامًا، حيث كان السبب أن ذلك الحادث تأثر بالحادث الذي تسبب فيه كولابينتو.

وكتب المراقبون: "بعد إعادة الانطلاق، اقترب ليندبلاد ولاوسون من المنعطف الأول، وكان ليندبلاد في وضعية تضم ثلاث سيارات".

وأكمل: "وأمامهما، وقع اصطدام شارك فيه كولابينتو وغاسلي ونوريس. وقد تسبب ذلك الحادث، إلى جانب إغلاق كولابينتو للمكابح، في رد فعل كبح بين السيارات الموجودة مباشرة أمام ليندبلاد. وفي الوقت نفسه، كان ليندبلاد متمركزًا بين سيارات على جانبيه".

واختتم: "وخلال المنعطف، اصطدم ليندبلاد بلاوسون. وبعد مراجعة تمركز وحركة السيارات المعنية، خلص الحكام إلى أن الاصطدام كان في المقام الأول نتيجة المساحة المحدودة المتاحة لليندبلاد وسلسلة ردود الفعل الناجمة عن الحادث الذي وقع أمامه، وليس نتيجة أي تصرف أو خطأ يمكن اعتبار ليندبلاد مسؤولًا عنه بشكل كامل أو الغالبية العظمى منه".

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