الكشف عن شعار فريق "ستايك اف1" الجديد

تم وضع اسم "فريق ستايك اف1 كيك ساوبر" من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، الشهر الماضي.

وسيبقى الفريق رسمياً محافظاً على كامل هويته - بما في ذلك اسم السيارة كيك ساوبر - لكن الفريق السويسري سيستعمل نسخة أقصر من الاسم.

واضطر الفريق لاستعمال اسم مختلف للموسمين المقبلين بعد انتهاء عقد الرعاية الرئيسي مع ألفا روميو بنهاية موسم 2023، بينما ستصل آودي التي استحوذت على الفريق في موسم 2026.

ويخطط الفريق لإقامة حفل إطلاق لسيارته الجديدة سي44 يوم الخامس من فبراير، كما أن درايك - مغني الراب الشهير - وكسفير لـ ستايك، سيكون مشاركاً في الفعاليات المرتبطة بذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وألمح أليساندرو ألوني برافي ممثل الفريق إلى أن هذه هي البداية فقط للبرنامج الطموح الذي يريده الفريق مع الهوية الجديدة.

فقال: "كان الموسم الماضي بداية رحلة ستايك في الفورمولا واحد، ويمثل الشكل الجديد في فريق ستايك اف1 الخطوة التالية الطبيعية والمثيرة على هذا الطريق".

وأكمل: "لدينا الفرصة في المشاركة ضمن بعض من أروع الفعاليات مع سفراء ستايك، بما في ذلك سيرجيو أغويريو، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية وكاران أوجلا مغني الراب الهندي-الكندي الشهير".

وأضاف: "سيكون ذلك بمثابة صفحة جديدة للقيام بالمزيد. نتطلع نحو روزنامة أكثر حماسة وتألقاً للموسم الجديد".

تصوير: صور موتورسبورت فالتيري بوتاس، ألفا روميو

من جهته، قال إدوارد كرايفن الشريك المؤسس لدى ستايك: "تملؤنا الحماسة لهذه الفرصة لجلب هوية جديدة إلى فريق الفورمولا واحد، وبداية الموسم الجديد مع اسم جديد جريء: ستايك اف1".

وأردف: "مليئاً بالشغف العميق بالسرعة، الإبداع وتخطي الحدود، فإننا جاهزون لأخذ الفريق إلى آفاقٍ غير مسبوقة بدءاً من 2024 وما بعده".

واختتم: "السنوات المقبلة ستكون بمثابة رحلة حماسية وفعاليات مذهلة قمنا بالتخطيط لها ستغير من مفهوم الحماسة داخل وخارج الحلبات. استعدوا وانتظروا، فإن فريق ستايك اف1 يسير بسرعة نحو مستقبل حماسي!".